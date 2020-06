Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 5/6/2020

Le offerte Amazon di oggi si arricchiscono con due monitor di stampo professionale anche se il secondo, un ultrawide con FreeSync e HDR10, è utilizzabile anche per certe tipologie di gioco e guardare video o film. A seguire troviamo alcune delle offerte dei giorni scorsi con un aumento dello sconto sullo smartphone HUAWEI e su una lussuosa Smart TV Samsung.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited, Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea. Fino al trenta giugno, infine, l'acquisto di uno smartphone OPPO X2 permette di ottenere gratuitamente un paio di cuffie wireless da 99 o 169 euro.