Valorant disponibile da oggi: tutte le novità sull'evento di lancio del nuovo gioco Riot

Valorant esce dalla fase di beta a numero chiuso ed è dunque disponibile in forma ufficiale da oggi, con un evento di lancio che porta anche diverse novità al nuovo gioco di Riot Games, che riassumiamo qui sotto.

Prima di tutto, come riferito anche ieri, un nuovo agente si unisce al roster di personaggi utilizzabili, ovvero Reyna, che va a comporre un gruppo di 11 personaggi disponibili. Si tratta di una combattente proveniente dal Messico, specializzata in scontri uno contro uno e in grado di utilizzare varie abilità che consentono di incrementare la propria energia ai danni degli avversari, oltre ad avere momentanee accelerazioni e invulnerabilità.

Con l'uscita della versione definitiva arriva inoltre una nuova modalità di gioco, chiamata Spike Rush, ancora in fase di beta. Questa è composta da partite che durano dagli 8 ai 12 minuti, al meglio dei 7 round. Tutto è incentrato sul fatto di dover piazzare la Spike, in possesso di tutti i componenti della squadra in attacco, creando dunque un notevole caos.

Le armi sono distribuite in maniera random e si parte con le abilità di base ad ogni round, con la possibilità di ottenere le ultimate conquistando punti, mentre i powerup speciali in ora vengono posizionate in maniera casuale sulla mappa ogni round.

Parte inoltre il nuovo Battle Pass, detto anche Story Contract per quanto riguarda in particolare Valorant: si tratta di un percorso che consente di sbloccare vari elementi cosmetici da utilizzare nel gioco, completando diversi obiettivi posti in maniera progressiva. Come in altri casi, anche in questo c'è un percorso gratuito e uno a pagamento, con extra opzionali che personalizzano il gameplay senza modificarlo troppo nella struttura, almeno in base a quanto riferito da Riot Games.

Valorant è uno sparatutto multiplayer online a squadre competitivo 5v5, basato su personaggi dotati di diverse caratteristiche e abilità. Considerando che proviene dagli stessi autori di League of Legends, possiamo aspettarci che la grande esperienza fatta da Riot in ambito multiplayer competitivo si rifletta in una struttura di gioco ben costruita ed equilibrata.

In attesa della recensione, potete saperne di più leggendo il provato della closed beta e gli speciali successivi sull'eSport e la Tier List degli Agenti.