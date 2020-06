PS Plus, i giochi PS4 gratis di giugno sono disponibili da oggi

I giochi gratis PS4 del PlayStation Plus di giugno 2020 sono disponibili a partire da oggi, ricordiamo, con possibilità di effettuare il download intorno alle ore 17, anche se uno dei due giochi, ovvero Call of Duty: WWII, è stato messo a disposizione a sorpresa già da vari giorni.

I giochi di questo mese, come abbiamo riferito già la settimana scorsa, sono appunto Call of Duty: WWII e Star Wars: Battlefront 2. Nella giornata di oggi, dunque, avverrà definitivamente il cambio con i titoli gratis di maggio 2020, ovvero Farming Simulator 19 e Cities: Skylines, che non saranno più disponibili gratuitamente all'interno dell'offerta PS Plus, dunque scaricateli finché potete se non l'avete ancora fatto.

Come già detto, stranamente Call of Duty: WWII è risultato disponibile per il download gratuito già a partire dal 26 maggio, facendo dunque uno strappo alla regola che solitamente presuppone la disponibilità del download dei nuovi giochi gratis del PS Plus a partire dal primo martedì del mese, dunque potete effettuare il download già da ora mentre Star Wars: Battlefront 2 sarà dunque scaricabile da oggi pomeriggio a completare il quadro.

Per il resto, potete avere una panoramica più approfondita sui giochi disponibili questo mese nella consueta rubrica dedicata a PlayStation Plus, che in questo caso riguarda nello specifico Star Wars: Battlefront II e Call of Duty: WWII. Da notare che in questo caso ci troviamo di fronte a una mandata piuttosto monotematica, trattandosi in entrambi i casi di sparatutto in soggettiva, ma tutti e due sono giochi veramente di grosso calibro, sebbene un po' datati a questo punto.