PS5: il posticipo della presentazione non smorza le nostre speranze

Siamo perfettamente coscienti di quanto accaduto ieri sera: l'incredibile, ma non inatteso, rinvio a una data ancora da destinarsi dell'evento di presentazione di PS5. Quanto sta accadendo in America sembrava davvero troppo lontano per poter interessare a una società giapponese, ma evidentemente l'importanza di quel mercato e l'attenzione mediatica mondiale completamente rivolta alle sconvolgenti e devastanti sommosse che stanno interessando il territorio degli Stati Uniti, sono bastati a far cambiare idea a Sony, a distanza di pochissimi giorni dall'annuncio dell'evento.

E così mentre tutti i videogiocatori si stanno interrogando su quando potremo finalmente conoscere una parte della line-up di PS5 e poter assistere a questa presentazione rimandata a chissà quando, Umberto e Pierpaolo non hanno comunque potuto fare a meno di lanciarsi in una serie di considerazioni sui contenuti dell'evento e su quello che, concretamente, Sony potrebbe scegliere di mostrare all'interno del suo attesissimo keynote.

Attenzione: il video oggetto di questa notizia, che trovate poche righe più in alto, è stato registrato diversi giorni prima dell'infausto annuncio del rinvio, quindi alcune parole potrebbero sembrare stranianti, ma questo non ci ha fatto desistere dal pubblicarlo visto che, in fin dei conti, le nostre emozioni e i nostri desideri rimangono comunque validi indipendentemente da questo slittamento.

Volete quindi scoprire perché il sottoscritto sia così convinto che Sony mostri anche il design della console o perché per Umberto i prodotti delle terze parti saranno più rilevanti di quelli mostrati durante l'Inside Xbox? Beh, allora mettetevi comodi e ascoltate quel dibattito e poi, come di consueto, lanciatevi nei commenti qui sotto per farci sapere, nel massimo dettaglio, cosa vi aspettate anche voi dall'evento di presentazione di PS5. Posticipo permettendo.