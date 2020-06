The Last of Us 2, nuovo spot televisivo in vista dell'uscita su PS4

The Last of Us 2 è protagonista di un nuovo spot televisivo, realizzato da Sony e mandato in onda sulle reti ESPN quando ormai mancano pochi giorni all'uscita del gioco su PS4.

Il video, della durata di 30 secondi, mette insieme una serie di sequenze in CG che rappresentano un efficace mix di ciò che troveremo nella campagna di The Last of Us Parte II, che abbiamo provato in vista della recensione: potrete leggerla il 12 giugno alle 9.00.

Il contrasto tra le frenetiche fasi action e l'intimità di una serata romantica rappresenta l'idea alla base dello spot, che colpisce nel segno e invoglia senza dubbio a saperne di più sulla nuova avventura di Ellie.

Ambientato cinque anni dopo gli eventi di The Last of Us, il nuovo capitolo della serie Naughty Dog ci vedrà impegnati in una missione di pura e semplice vendetta rispetto ciò che avviene nelle prime fasi della storia.

A tal proposito, date un'occhiata al nostro approfondimento su The Last of Us 2, che non cerca l'innovazione ma l'ambizione di una storia cruda e dolorosa.