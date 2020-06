HP: le novità estive per i giocatori PC

Sull'onda del redesing del nome Omen, HP continua ad aggiornare la sua lineup dedicata ai PC da gioco senza ovviamente dimenticarsi del segmento professionale. Sono infatti comparsi il nuovo HP Elitebook G7, con 5G integrato e dimensioni ulteriormente ridotte per il modello da 13 pollici, assieme all'Elitedesk 800GS che, disponibile anche in versione desktop tower e in versione USFF Ultra Small Form Factor, si vende come il dispositivo più potente in tutte le categorie. Punta invece alla leggerezza la piccola workstation ZBook Firefly 14, in arrivo ad agosto, con 1.41Kg per una scocca con resistenza di livello militare che ritroviamo sul modello da 15 pollici assieme alla possibilità di montare fino a un Core i7 di decima generazione, fino a 64GB di memoria e fino a una GPU Quadro mobile. Ma quello che più ci interessa riguarda inevitabilmente il gaming e include un nuovo mouse OMEN, un monitor da gioco, un paio di cuffie wireless, un sistema audio 2.1 e nuovi laptop da gioco, anche con cpu AMD.

I nuovi laptop da gioco HP

La crescente importanza delle GPU nella produttività ha allargato il mercato dei PC per giocatori e creator che si è riempito di dispositivi versatili ed eleganti, sempre più lontani dalla combinazione tra linee aggressive e binomio rossonero che per parecchio tempo ha identificato le linee gaming di diverse compagnie. Qualcuno ha puntato sull'RGB e qualcun altro su linee fantascientifiche mentre HP si è concentrata sull'eleganza, sulle linee monolitiche e su un nero opaco che risulta molto efficace con l'illuminazione bianca, non a caso utilizzata per presentare i nuovi desktop OMEN e il monitor OMEN 27i che sono stati araldi dell'ultima trasformazione del brand HP. Un cambio di passo che ritroviamo in una nuova serie di periferiche e laptop che, in arrivo durante l'estate, comprendono anche dispositivi HP Gaming caratterizzati da un design coerente con quello della nuova linea OMEN. Per i primi parliamo del monitor da gioco HP X24C, delle cuffie wireless HP X1000, del sistema audio 2.1 HP X1000 e del nuovo laptop Pavilion 16, mentre sul fronte OMEN troviamo il mouse Vector, il mouse Vector Essential e il laptop OMEN 15.

Il nuovo laptop da gioco OMEN 15, già disponibile con un prezzo di partenza di 999 dollari, sposa il design rinnovato del brand con un diamante dal gradiente azzurrognolo sull'elegante coperchio di un laptop che come molti altri gode di cornici più sottili e dimensioni più ridotte rispetto ai modelli dello scorso anno, nonostante l'upgrade di processori e GPU. Si passa infatti alle CPU di ultima generazione con la possiblità di montare fino a un Intel Core i7-10750H oppure fino a un AMD Ryzen 4800H, da affiancare anche alla nuova GeForce RTX 2070 SUPER mobile, di almeno 10 punti percentuali più potente della versione base. Certo, non si tratta di un salto epocale, ma di un passo in avanti comunque utile considerando la possibilità di montare anche pannelli IPS o OLED con risoluzione fino al 4K a 120Hz o fino al 1080p a 300Hz. Refresh del genere, lo sappiamo, possono essere sfruttati giusto con qualche titolo arena o con titolo non più recenti, ma per tutti gli altri c'è il G-Sync mentre per l'audio c'è il classico sistema Bang & Olufsen.

Nella nuova lineup HP c'è anche un altro laptop che, in arrivo durante giugno con un prezzo di partenza di 799 dollari, appartiene alla linea Pavilion Gaming ed è decisamente particolare. Sfrutta infatti la riduzione delle cornici per montare uno schermo IPS da 16,1 pollici in un chassis dimensioni dei vecchi 15 pollici. Ma questa peculiarità va a comportare la necessità di qualche compromesso influenzando le caratteristiche che per il processore arrivano fino al Core i7-10750H, ma sono più ridotte per la GPU che può essere al massimo una GeForce GTX 1660 Ti, ovviamente Max-Q. Inoltre il quantitativo di memoria del modello di riferimento, il 16-a0075cl, è di 12GB mentre il peso supera i 2.3Kg mettendoci di fronte a un dispositivo non certo leggero. Ma è anche tutto fatto di materiali robusti, ed ecologici, allettandoci con un corredo che include altoparlanti Bang & Olufsen, WiFi 6 2x2 e Bluetooth ad alta velocità.