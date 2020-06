Those Who Remain, la recensione

Per capire il voto in fondo alla recensione e perché Those Who Remain non riesca a dire nulla di rilevante nell'ambito del genere horror, basta esaminarne il sistema di controllo e alcune meccaniche base. Quando sulla scena appare per la prima volta un mostro inseguitore, o stalker che dir si voglia, uno di quelli che cercano attivamente il protagonista per la mappa e lo inseguono quando individuato, ci troviamo all'esterno di un edificio, dietro ad alcuni oggetti che ci forniscono adeguata copertura (auto, secchioni e altri ancora).

Il mostro proietta un fascio di luce che ne rappresenta lo sguardo, nonché, a livello di meccanica di gioco, il cono visuale, quello cioè in cui dobbiamo evitare di entrare, pena l'essere visti. L'impressione iniziale è abbastanza inquietante e, quando il mostro guarda nella nostra direzione, ci viene spontaneo abbassarci per nasconderci meglio... peccato che non sia possibile farlo. Prima di muoverci vorremmo affacciarci dal nostro nascondiglio per individuare dove si trova la creatura, ma non possiamo fare nemmeno questo.

Si tratta di due dettagli che sembrano irrilevanti, ma che ben rendono l'idea di come gli sviluppatori abbiano considerato poco l'idea di creare tensione nel giocatore, dandogli degli strumenti per rappresentarla sullo schermo così da accentuarla. In un horror sappiamo che potrebbe essere completamente inutile rannicchiarci in un angolo per difenderci dal pericolo, ma allo stesso tempo farlo ci proietta maggiormente dentro l'azione perché rende manifesta la nostra debolezza, aumentando al contempo il nostro coinvolgimento emotivo. Inoltre aumenta le possibilità di interazione indiretta con l'ambientazione, rendendo anche gli oggetti più bassi dei possibili nascondigli, seppur provvisori.

In Those Who Remain tutto questo non avviene. Quando i nemici ci individuano siamo costretti a rimanere in piedi come degli stoccafissi, o a scappare, ma se siamo chiusi in un angolo e non abbiamo alcuna possibilità di fuga, non possiamo esprimere in alcun modo la nostra paura.