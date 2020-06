Future Games Show fissato per il 6 giugno: 30 giochi da Square Enix, Deep Silver e altri

Future Games Show si precisa ulteriormente, dopo il primo annuncio di aprile sull'evento organizzato dalla testata GamesRadar+, arriva la data precisa in cui la conferenza avrà luogo ed è il 6 giugno 2020, ovvero questo sabato.

La trasmissione in streaming si terrà dunque il 6 giugno alle ore 23:30 italiane e a quanto pare conterrà numerose presentazioni: si parla di 30 giochi presenti all'interno dell'evento con trailer e informazioni varie provenienti da numerosi publisher.

Presentato inizialmente come evento digitale nella settimana dell'E3 2020, con Emily Rose e Nolan North a condurre la serata, il Future Games Show presenterà novità in arrivo nel 2020 e oltre da parte di vari publisher, tra i quali si segnala la presenza di Square Enix e Deep Silver in particolare, ma non solo.

Vediamo dunque l'elenco dei publisher e dei team presenti all'evento: