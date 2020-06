Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 10/3/2020

Le offerte Amazon della settimana includono anche una serie di sconti per SSD esterne e interne, tra cui troviamo anche un'unità Western Digital pensata appositamente per Xbox One. Restano al contempo attive le offerte su TV, con prezzi niente male per le nuove Smart TV LG, e per i portatili, soggetti a rincari notevoli per la linea OMEN ma interessanti nel caso dell'HP Pavilion che mette a disposizione una configurazione da gioco a circa 800 euro.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited (ancora oggi GRATIS per tre mesi per chi si iscrive per la prima volta), Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea. Fino al trenta giugno, infine, l'acquisto di uno smartphone OPPO X2 permette di ottenere gratuitamente un paio di cuffie wireless da 99 o 169 euro.