0

Tiny Tina's Wonderlands: Chaotic Great Edition per PC è in sconto su Instant Gaming al 90%

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Tiny Tina's Wonderlands: Chaotic Great Edition per PC Steam a un prezzo davvero imperdibile.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   20/08/2025
Tiny Tina's Wonderlands: Chaotic Great Edition
Tiny Tina's Wonderlands
Tiny Tina's Wonderlands
News Video Immagini

Su Instant Gaming è disponibile Tiny Tina's Wonderlands: Chaotic Great Edition per PC Steam a 7,67 € invece di 80 € per uno sconto impressionante del 90%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 9,36 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta della versione per Steam. Riscattare questo titolo è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ulteriori informazioni affinché possiate valutarne l'acquisto.

Contenuti di Tiny Tina's Wonderlands: Chaotic Great Edition

In questo caso si tratta di un'edizione particolare, che include diversi contenuti, tra cui:

  • Il gioco
  • Contenuti bonus del pacchetto Signore dei draghi
  • Season Pass

In questo caotico mondo fantasy vestirete i panni di Tiny Tina. Preparatevi ad emozionanti combattimenti in prima persona, con la possibilità di sfruttare diverse armi e incantesimi devastanti, oltre ad affrontare temibili boss colossali e legioni di scheletri parlanti.

La vostra missione sarà fermare il malvagio Signore dei draghi. Potrete personalizzare il vostro eroe grazie a un sistema multiclasse che vi permetterà di combinare sei specializzazioni uniche. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Tiny Tina's Wonderlands: Chaotic Great Edition per PC è in sconto su Instant Gaming al 90%