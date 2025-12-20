0

Tiny Tina's Wonderlands: Chaotic Great Edition per PC scende ancora di prezzo su Instant Gaming

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Tiny Tina's Wonderlands: Chaotic Great Edition per PC. Vediamo quanto costa e tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   20/12/2025
Su Instant Gaming è disponibile Tiny Tina's Wonderlands: Chaotic Great Edition per PC a 6,58 € invece di 80 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 8,03 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato ti arriverà la chiave di gioco. Non dovrai fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Contenuti della Chaotic Great Edition

I contenuti di questa edizione sono i seguenti:

  • Il gioco
  • Contenuti bonus del pacchetto Signore dei draghi
  • Season Pass

In questo gioco vestirai i panni di Tiny Tina e sperimenterai combattimenti in prima persona, tra diverse armi e incantesimi devastanti, oltre ad affrontare temibili boss. Il tuo obiettivo sarà fermare il malvagio Signore dei Draghi. Il gameplay si basa su un sistema multiclasse, quindi potrai provare e combinare ben sei specializzazioni uniche, oltre a poter personalizzare il tuo eroe in base alle tue preferenze. Come sempre, se vuoi saperne di più ti invitiamo a leggere la nostra recensione.

