Tiny Tina's Wonderlands tornerà? Il CEO Randy Pitchford pare positivo sull'argomento

Borderlands 4 arriverà a settembre, ma gli appassionati della serie di sparatutto di Gearbox potrebbero anche essere interessati all'idea di vedere - prima o poi - un nuovo capitolo dello spin-off Tiny Tina's Wonderlands.
C'è qualche possibilità di vedere un nuovo gioco? Il capo del team, Randy Pitchford, pare positivo a riguardo.
Le parole di Pitchford su Tiny Tina
Parlando con All Out Gaming, Pitchford ha affermato: "Oh, ritengo che siamo solo all'inizio con tale serie. Adoro il fantasy e abbiamo un intero team di persone che ama il fantasy. Tutto è iniziato con Assault on Dragon Keep, l'espansione di Borderlands 2 nella quale Tiny Tina è la dungeon master: l'abbiamo chiamata la bunker master di questo gioco di ruolo che chiamiamo Bunkers and Badasses. E ovviamente lo amiamo".
Spiega che Tiny Tina's Wonderlands, con il suo mix di armi da fuoco e fantasy nella struttura da looter shooter di Borderlands, è stato un rischio e una sfida, ma ha avuto successo e ha aperto la strada a nuove opere. Pitchford chiude quindi il discorso affermando: "Io scommetterei che spenderemo più tempo a lavorare su tali opere".
Anche se è promettente, il sottinteso è ovvio: al momento non c'è nulla del genere in produzione, visto che negli ultimi anni Gearbox Software è stata impegnata nei lavori su Borderlands 4, che rimane la priorità, probabilmente per mesi e mesi e non anni visto che il team lo supporterà con nuovi contenuti.
