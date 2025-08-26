Borderlands 4 ci farà vivere una emozionante sequenza con Claptrap: diverrà più di uno stupido robot?

Claptrap è un personaggio oramai storico di Borderlands e con l'arrivo del quarto capitolo potreste pensare di sapere tutto su di esso, ma non è affatto così. Gearbox Software ha infatti affermato che il prossimo sparatutto della serie includerà " un momento emotivo " dedicato al robot chiacchierone.

Le dichiarazioni del team di Borderlands 4

Come già saprete, Gearbox Software ha più volte ripetuto che la comicità di Borderlands 4 sarà più coerente con l'universo di gioco e non continuerà con l'esagerazione parodistica e i riferimenti di cultura pop del terzo capitolo.

Parlando con IGN USA, il narrative director Sam Winkler, il lead writer Taylor Clark e la managing director Lin Joyce hanno ripetuto che la comicità sarà meno sopra le righe e che sarà più situazionale, ovvero sarà legata a cose che i personaggi effettivamente potrebbero trovare divertenti.

Nello spiegare in che modo il tono di Borderlands 4 sia differente rispetto al passato, viene portato come esempio Claptrap: "Per la prima volta, credo che stiamo dando vera profondità al personaggio di Claptrap, proprio lui tra tutti. Una delle mie missioni preferite nel gioco è questo momento emotivo con Claptrap che, ritengo, sia veramente d'impatto, quindi sono personalmente molto felice del risultato raggiunto".

Ovviamente dovremo vedere se sarà veramente così e potremo farlo solo a partire dal 12 settembre, quando Borderlands 4 sarà pubblicato su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S. La versione Nintendo Switch 2 arriverà invece il 3 ottobre. Segnaliamo poi che Borderlands 4 vale anche 200 dollari, dice il CEO di Gearbox, ma in realtà vorrebbe regalarlo a tutti.