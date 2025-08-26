Il director di DMC 5 assume tre veterani di Capcom per il suo nuovo team e apre una seconda sede

Itsuno, che ha diretto giochi di Capcom come Power Stone, Devil May Cry 3, 4 e 5, e Dragon's Dogma 1 e 2, ha annunciato ad agosto che avrebbe lasciato la compagnia dopo oltre 30 anni. Poco dopo, è stato confermato che avrebbe guidato la divisione giapponese della Lightspeed Studios di Tencent per realizzare un "gioco d'azione tripla A".

L'ex-Capcom Hideaki Itsuno ha annunciato l'apertura di una seconda sede del suo nuovo studio a Osaka e l'assunzione di altri veterani di Devil May Cry e Street Fighter .

I dettagli sui tre sviluppatori assunti da Lightspeed

Ora, Lightspeed ha annunciato quella che ha definito "una serie di traguardi strategici" che segnano "un significativo passo avanti" mentre accelera la produzione del loro gioco non ancora annunciato. "Il nuovo ufficio di Osaka riflette l'impegno a lungo termine di Lightspeed nella crescita del proprio team giapponese e dei titoli di giochi AAA", ha affermato.

Hideaki Itsuno

Lo studio ha confermato l'assunzione di tre sviluppatori di primo piano. Il primo è il narrative designer Toshihiro Nakagawa (alias Bingo Morihashi), collaboratore di lunga data di Itsuno e sceneggiatore di Devil May Cry 3-5 e di entrambi i giochi Dragon's Dogma.

Il secondo è Daigo Ikeno, l'artista noto per vari character design presenti nelle serie Devil May Cry e Street Fighter, nonché art director di Dragon's Dogma.

Infine, il veterano illustratore di giochi di combattimento di Capcom "Gouda Cheese" (che ha utilizzato altri pseudonimi, tra cui "Bengus") è entrato a far parte di Lightspeed come art designer. L'artista è entrato a far parte di Capcom nel 1992 ed è responsabile delle illustrazioni di molti giochi classici, tra cui Street Fighter 2, Power Stone e Darkstalkers.

Itsuno ha affermato che circa un terzo dei 40 dipendenti dello studio proviene da Capcom e che ritiene che il suo primo titolo nella nuova azienda trarrà vantaggio dalla loro esperienza condivisa.