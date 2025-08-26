La Beta 5 pubblica di iOS 26 è disponibile insieme alla beta 8 per gli sviluppatori

Apple ha reso disponibile la Beta 5 pubblica di iOS 26. Ormai manca davvero poco al suo debutto ufficiale, insieme ovviamente a iPadOS 26, macOS 26 e tvOS 26. Contemporaneamente, è disponibile anche la beta 8 per gli sviluppatori, sebbene quest'ultima non includa cambiamenti particolarmente significativi, segno che ormai si è giunti al "termine". Vediamo quindi le principali novità facendo un breve riepilogo, come sempre.
Le novità della quinta beta pubblica
La Beta 5 pubblica arriva dopo una settimana dall'uscita della Beta 4. Troviamo il design Liquid Glass, che ormai già abbiamo visto in diverse occasioni, con i vari giochi di trasparenze. Le icone, i pulsanti dei menu e le barre di navigazione presentano delle piccole animazioni, con un aspetto più arrotondato. Troviamo anche nuove funzioni di Apple Intelligence, come Visual Intelligence per gli screenshot, funzionalità in Promemoria o la traduzione dal vivo per le app FaceTime, Telefono e Messaggi.
Nulla di particolarmente nuovo rispetto a quanto vi abbiamo già detto in precedenza, quindi ormai dobbiamo semplicemente attendere il debutto ufficiale di iOS 26. Se volete scoprire ulteriori novità, vi invitiamo a consultare l'articolo sottostante, dedicato alle novità della Beta 4 pubblica, dato che non troviamo particolari cambiamenti rivoluzionari.
Infine, Safari ha leggermente rivisto il design delle schede, oltre ad aver aggiornato lievemente la barra laterale.
La beta 8
Con la beta 8 possiamo capire che il beta testing sta per terminare ufficialmente, dato che l'azienda di Cupertino ultimamente ha rilasciato otto beta per gli sviluppatori prima che il nuovo software venisse lanciato definitivamente. Secondo le indiscrezioni, l'evento ufficiale dedicato alla presentazione dei nuovi iPhone dovrebbe tenersi il 9 settembre, con l'arrivo di iOS 26 previsto tra il 15 e il 17 settembre. Ovviamente vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori informazioni in merito.