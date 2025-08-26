La Beta 5 pubblica di iOS 26 è disponibile insieme alla beta 8 per gli sviluppatori

Ormai manca poco all'arrivo ufficiale di iOS 26 e la fase di beta testing è praticamente giunta al termine.

Apple ha reso disponibile la Beta 5 pubblica di iOS 26. Ormai manca davvero poco al suo debutto ufficiale, insieme ovviamente a iPadOS 26, macOS 26 e tvOS 26. Contemporaneamente, è disponibile anche la beta 8 per gli sviluppatori, sebbene quest'ultima non includa cambiamenti particolarmente significativi, segno che ormai si è giunti al "termine". Vediamo quindi le principali novità facendo un breve riepilogo, come sempre.

Le novità della quinta beta pubblica La Beta 5 pubblica arriva dopo una settimana dall'uscita della Beta 4. Troviamo il design Liquid Glass, che ormai già abbiamo visto in diverse occasioni, con i vari giochi di trasparenze. Le icone, i pulsanti dei menu e le barre di navigazione presentano delle piccole animazioni, con un aspetto più arrotondato. Troviamo anche nuove funzioni di Apple Intelligence, come Visual Intelligence per gli screenshot, funzionalità in Promemoria o la traduzione dal vivo per le app FaceTime, Telefono e Messaggi. Il design Liquid Glass (Fonte: MacRumors) Nulla di particolarmente nuovo rispetto a quanto vi abbiamo già detto in precedenza, quindi ormai dobbiamo semplicemente attendere il debutto ufficiale di iOS 26. Se volete scoprire ulteriori novità, vi invitiamo a consultare l'articolo sottostante, dedicato alle novità della Beta 4 pubblica, dato che non troviamo particolari cambiamenti rivoluzionari. Disponibile la quarta beta pubblica di iOS 26, iPadOS 26 e macOS 26 Tahoe: vediamo tutte le novità Infine, Safari ha leggermente rivisto il design delle schede, oltre ad aver aggiornato lievemente la barra laterale.