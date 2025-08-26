0

Marvel Rivals riceverà Deadpool e Daredevil nella stagione 4? Nuove linee di dialogo sembrano confermarlo

Marvel Rivals potrebbe ricevere due nuovi eroi in rosso, Deadpool e Daredevil, nella stagione 4: perlomeno è ciò che si pensa dopo che alcune linee di dialogo sono state scoperte nel gioco.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   26/08/2025
Deadpool con le braccia allargate
Marvel Rivals
Marvel Rivals
Marvel Rivals, il free to play online competitivo, continua ad ampliarsi con nuovi contenuti nel corso del tempo e - secondo un nuovo leak - due nuovi eroi potrebbero essere in arrivo e sono entrambi vestiti di rosso (la maggior parte del tempo, perlomeno).

Parliamo di Deadpool e Daredevil, che potrebbero essere previsti per la Stagione 4.

Il leak di Marvel Rivals

La fonte è il leaker X0XLEAK che ha precedentemente scovato informazioni riguardo a nuovi cinque eroi ancora non confermati. A questo giro, però, le prove sono un po' più solide visto che ha condiviso un video nel quale possiamo sentire nuove linee di dialogo di vari personaggi che parlano chiaramente con Daredevil e Deadpool.

Ovviamente rimane un leak e non informazioni ufficiali: anche ammesso che quanto condiviso sia legittimo, è sempre possibile che i contenuti non siano definitivi e che il team decida per qualche motivo di cancellare tutto e dare priorità ad altri personaggi.

Certo, Deadpool è tra i personaggi chiacchierati sin dall'inizio dell'anno, insieme ad altri eroi (Emma Frost e Phoenix) che sono poi effettivamente stati pubblicati. Non ci resta quindi che attendere e vedere cosa decideranno di fare gli sviluppatori di Marvel Rivals. Voi apprezzereste vestire i panni di Deadpool e Daredevil?

Ricordate infine che il team di Marvel Rivals vi osserva sempre quando parlate degli eroi che volete vengano inseriti.

