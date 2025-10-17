Marvel Zombies è la modalità PvE di Marvel Rivals appena annunciata: vediamo come funziona

0

Se volevate una nuova modalità horror in tempo per Halloween per Marvel Rivals, siete fortunati perché è stata svelata: si tratta di Marvel Zombies ed è PvE. Vediamo come funziona.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   17/10/2025
Captain America versione zombie
Marvel Rivals
Marvel Rivals
Marvel Rivals è un gioco PvP, ma c'è sempre desiderio per un po' di sano PvE e infatti l'Hero Shooter riceverà una modalità di questo tipo in tempo per Halloween. Parliamo di Marvel Zombies, che è prevista per il 23 ottobre e ovviamente ci metterà contro orde di sommelier di cervelli.

I giocatori potranno collaborare per abbattere la minaccia, ma ci sono alcune regole speciali legate a questa modalità.

Come funziona Marvel Zombies

Prima di tutto, i giocatori potranno scegliere solo tra Thor, Jeff, Magik, The Punisher o Blade: il resto del cast non è utilizzabile in Marvel Zombies. La struttura delle missioni invece è abbastanza classica: dobbiamo sopravvivere a ondate di zombie comuni per sbloccare boss come Zombie Namor e The Queen of the Dead.

Ogni eroe avrà una abilità unica: Jeff sarà in grado di caricare i gruppi, Blade avrà una Moon Blade che rimbalza, Thor potrà dare la scossa ai nemici con lo stato Risvegliato e Magik avrà la forma Darkchild senza limiti.

Ricordiamo che Marvel Rivals è un free to play per PC, PlayStation e Xbox, quindi anche la modalità PvE Marvel Zombie sarà completamente gratuita per tutti i giocatori.

Ecco infine la nostra recensione di Marvel Zombies, la miniserie animata su Disney+.

