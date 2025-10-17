Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 è in sconto su AliExpress

In questo caso il prodotto è venduto da Prezzo Bomba in Italia , con la consegna prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Questa promozione di AliExpress è disponibile fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Su AliExpress è disponibile Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 a 34,77 € (versione inglese). Se siete interessati, potete acquistarlo direttamente tramite questo link .

Ratchet & Clank: Rift Apart in sconto per un periodo limitato

Si tratta dell'avventura in terza persona sviluppata da Insomniac Games e pubblicata da PlayStation Publishing. Preparatevi a vestire i panni di Ratchet e Clank e aiutateli a sconfiggere un imperatore malvagio proveniente da un'altra dimensione. Potrete esplorare nuovi mondi ricchi di azione, provare le armi iconiche di questo duo e conoscere volti nuovi, tra cui Rivet, una Lombax proveniente da un'altra dimensione che si rivelerà un'alleata importante. Le armi a disposizione sono innumerevoli, così come i gadget che sfidano le leggi della fisica. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio in merito.

