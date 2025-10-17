0

Pax Dei raggiunge la versione 1.0 e riceve un nuovo trailer di lancio: disponibile ora anche su Game Pass

L'MMO fanta-medievale Pax Dei raggiunge la sua forma definitiva con la versione 1.0 disponibile ora, che ottiene un trailer di lancio e raggiunge anche il catalogo di Game Pass.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   17/10/2025
Un'immagine di Pax Dei
Dopo un lungo periodo di prova e accesso anticipato, l'MMO Pax Dei raggiunge la sua versione 1.0 e riceve un nuovo trailer di lancio, confermando anche l'approdo nel catalogo di Game Pass in versione PC per questo interessante titolo.

Pax Dei è un gioco online ad ambientazione medievale, un MMO sandbox che fonde caratteristiche storiche più o meno accurate a miti e leggende, che convivono in un mondo realistico ma con elementi anche decisamente fantastici.

Al giocatore è concessa una notevole libertà d'azione, scegliendo come agire e cosa fare all'interno di questo ampio mondo ispirato al medioevo europeo ma con influssi anche differenti.

Tra ricostruzione storica e fantasy

Pax Dei mette a disposizione del giocatore un'ampia mappa di circa 300 km quadrati liberamente esplorabile, che si estende su cinque provincie e con 40 vallate caratterizzate da ambientazioni ed elementi specifici.

All'interno di questo vasto sandbox possiamo decidere cosa fare: costruire una propria casa, modificare elementi di scenario, dedicarsi al commercio o a una delle tante attività all'interno della società presente nel gioco, oppure esplorare e darsi all'avventura.

Il mondo circostante sembra inizialmente piuttosto consueto e realistico nel contesto medievale, ma avventurandoci nei meandri dei territori più selvaggi si scoprono gli elementi più strani e metafisici, entrando in contatto con miti e leggende che, in questo mondo, convivono con caratteristiche più quotidiane.

Il trailer di lancio visibile qui sopra mostra un condensato degli scenari e delle atmosfere che si trovano all'interno di Pax Dei (che è latino e non ha a che fare con l'acronimo per "diversità, equità e inclusione", come molti invece pensano viste le polemiche nei commenti su YouTube al video), ora in versione definitiva su PC.

