L'MMO Pax Dei ha una data di uscita per la versione 1.0: sarà su Game Pass e cancellerà i progressi

Pax Dei è finalmente in arrivo nella sua versione definitiva: la data di uscita è stata svelata, confermando che gli abbonati di Game Pass Ultimate potranno accedervi al lancio.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   29/09/2025
Un soldato di Pax Dei che lotta contro un orso in una foresta
Pax Dei
Pax Dei
L'MMO sandbox Pax Dei uscirà dall'Accesso Anticipato e sarà pubblicato per PC tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store il 16 ottobre, come annunciato dall'editore New Tales e dall'editore e sviluppatore Mainframe Industries. Sarà disponibile anche tramite Game Pass Ultimate sin dal lancio.

Ricordiamo che Pax Dei è stato pubblicato per la prima volta in Accesso Anticipato il 18 giugno 2024.

La comunicazione del team di Pax Dei

"Il feedback della nostra community in accesso anticipato è stato prezioso per aiutarci a evolvere il gioco", ha dichiarato Sulka Haro, chief product officer di Mainframe Industries, in un comunicato stampa. "La nostra visione per Pax Dei è sempre stata quella di creare un mondo vivo e pulsante, plasmato dai giocatori stessi. Ora, mentre apriamo questo nuovo capitolo, invitiamo tutti a unirsi a noi in quello che segna il vero inizio di Pax Dei".

Pax Dei offre un ampio mondo aperto nel quale migliaia di giocatori si uniscono e si godono una vita tranquilla in una vallata che possono chiamare casa, costruendo case, coltivando e creando utili risorse. Fuori dal territorio della "pace di dio", però, ci sono grandi pericoli ma anche grandi ricompense se si esplorano dungeon.

La versione completa non sarà ovviamente lasciata a se stessa, visto che gli autori continueranno a supportarla con nuovi contenti già in sviluppo. Inoltre, i membri Founders di Pax Dei avranno due giorni di accesso anticipato alla versione 1.0 e una copia gratuita dal gioco da regalare a un amico (riscattabile entro il 16 novembre 2025).

La brutta notizia è che dal 6 al 14 ottobre Pax Dei sarà offline e, soprattutto, tutti i progressi saranno resettati visto che l'Accesso Anticipato sarà chiuso. Dalla versione 1.0 in poi i progressi saranno definitivi.

