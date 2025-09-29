Un nuovo gioco de Il Signore degli Anelli sarebbe in sviluppo, vuole competere con Hogwarts Legacy

Le opere di Tolkien sono state la base per tanti videogiochi nel corso degli anni e pare proprio che la cosa non sia destinata a cambiare nel breve termine. Secondo nuove voci condivise da Insider Gaming, un nuovo gioco della serie de Il Signore degli Anelli è ora in sviluppo .

Le informazioni note sul nuovo gioco de Il Signore degli Anelli

La testata segnala che il nuovo gioco è stato almeno parzialmente finanziato dall'Abu Dhabi Investment Office (ADIO) e secondo le fonti si parla di circa 100 milioni di dollari di investimento. Pare che l'accordo per i lavori sul gioco sia in preparazione dallo scorso anno e che non sia stato ancora ultimato, ma che sarà "presto" reso ufficiale, magari anche la prossima settimana.

Nel progetto sarebbero coinvolte varie compagnie, compresa Embracer (che ricordiamo ha i diritti per l'IP a livello videoludico per la quale ha pagato 400 milioni), il team di sviluppo Revenge e altri studio non meglio precisati. Tutte le compagnie contattate hanno rifiutato di commentare il report.

Per quanto riguarda il tipo di videogioco, la fonte non ha detto molto ma pare che sarà un gioco d'azione in terza persona (e questo non ci dice poi molto) e che è pensato per "competere con Hogwarts Legacy", il che spinge a pensare che non sarà un titolo online free to play ma un videogioco premium classico e single player, che potrebbe fare la gioia di molti fan de Il Signore degli Anelli.

Vi lasciamo infine alla recensione di Tales of the Shire, il gioco più rilassante del Signore degli Anelli.