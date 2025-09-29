Annunciato PlayStation: The First 30 Years, un libro fotografico che omaggia la storia delle console PlayStation

Tramite le pagine del PlayStation Blog, Sony ha annunciato PlayStation: The First 30 Years, un libro fotografico di grandi dimensioni che festeggia il trentesimo anniversario dal lancio di PS1.

Parliamo di un voluminoso libro da 375 x 295 mm e 5 Kg di peso che include 400 pagine di prototipi, bozzetti e modelli di design mai visti prima d'ora di console e controller, dalla prima PlayStation fino ad arrivare a PS5. Sono inclusi i contributi degli ingegneri e designer che hanno definito l'identità del brand, tra cui Ken Kutaragi, Teiyu Goto e Yujin Morisawa.