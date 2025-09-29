Annunciato PlayStation: The First 30 Years, un libro fotografico che omaggia la storia delle console PlayStation

Tramite le pagine del PlayStation Blog, Sony ha annunciato PlayStation: The First 30 Years, un libro fotografico di grandi dimensioni che festeggia il trentesimo anniversario dal lancio di PS1.
Parliamo di un voluminoso libro da 375 x 295 mm e 5 Kg di peso che include 400 pagine di prototipi, bozzetti e modelli di design mai visti prima d'ora di console e controller, dalla prima PlayStation fino ad arrivare a PS5. Sono inclusi i contributi degli ingegneri e designer che hanno definito l'identità del brand, tra cui Ken Kutaragi, Teiyu Goto e Yujin Morisawa.
Prezzi e dettagli
PlayStation: The First 30 Years sarà disponibile durante la primavera 2026 in due versioni. La standard sarà venduta al prezzo di 115 euro nelle librerie di tutto il mondo.
Ai collezionisti potrebbe fare gola la Deluxe Edition da 290 euro, che presenta la rilegatura a vista, un cofanetto rigidido e una stampa fotografica 365 x 285 mm firmata da Teiyu Goto e Benedict Redgrove. Quest'ultima versione avrà una tiratura limitata di 1.994 unità (nel momento in cui scriviamo sono rimaste 1.861). I preordini della versione standard e Deluxe sono disponibili a questo indirizzo.
Che ne pensate, farete vostro questo oggetto da collezione che omaggia la storia di PlayStation?