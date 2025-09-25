The Last of Us 2 Remastered arriva su PlayStation Plus Extra, svelati anche alcuni classici di Premium

Durante lo State of Play, Sony ha riferito anche alcune anticipazioni sui giochi in arrivo prossimamente su PlayStation Plus Extra e Premium, in particolare con l'arrivo di The Last of Us Parte II Remastered sul primo e alcuni titoli classici in arrivo sul secondo livello in questione.
Oltre a svelare i giochi "gratis" in arrivo a ottobre su PlayStation Plus Essential, sono arrivate dunque informazioni anche per gli altri livelli dell'abbonamento, anche se si tratta ancora di dettagli parziali, in attesa dell'annuncio standard con l'elenco completo.
Quest'ultimo, però, arriverà probabilmente solo fra qualche settimana, considerando che sono da poco stati messi a disposizione i giochi di settembre del Plus Extra e Premium.
Un The Last of Us Day da ricordare
Per quanto riguarda le anticipazioni di oggi, veniamo a sapere che The Last of Us: Parte II Remastered sarà presto scaricabile dal catalogo di PlayStation Plus Extra, rappresentando così un peso massimo per il servizio in abbonamento di Sony.
In occasione del The Last of Us Day, che cade il 26 settembre, verrà messo a disposizione il secondo capitolo della serie all'interno del catalogo Extra, consentendo così a coloro che ancora non l'hanno acquistato di poterlo scaricare e giocare liberamente, purché si abbia ovviamente l'abbonamento collegato.
Per gli abbonati a Premium, oltre al titolo Naughty Dog, sono anche in arrivo alcuni classici molto interessanti: dallo State of Play è emerso che arriveranno presto Tekken 3 e SoulCalibur 3, due classici dei picchiaduro.
Inoltre, è in arrivo anche Tomb Raider Anniversary, tutti entro la fine del 2025 ma ancora senza una tempistica precisa, dunque attendiamo ulteriori informazioni al riguardo.