The Last of Us 2 Remastered arriva su PlayStation Plus Extra, svelati anche alcuni classici di Premium

Durante lo State of Play, Sony ha riferito anche alcune anticipazioni sui giochi in arrivo prossimamente su PlayStation Plus Extra e Premium, in particolare con l'arrivo di The Last of Us Parte II Remastered sul primo e alcuni titoli classici in arrivo sul secondo livello in questione.

Oltre a svelare i giochi "gratis" in arrivo a ottobre su PlayStation Plus Essential, sono arrivate dunque informazioni anche per gli altri livelli dell'abbonamento, anche se si tratta ancora di dettagli parziali, in attesa dell'annuncio standard con l'elenco completo.

Quest'ultimo, però, arriverà probabilmente solo fra qualche settimana, considerando che sono da poco stati messi a disposizione i giochi di settembre del Plus Extra e Premium.