PlayStation aveva paura che The Last of Us sarebbe stato un gioco di nicchia

Le parole di Yoshida su Naughty Dog

Continuare a lavorare su Uncharted sarebbe stata per certo la soluzione più sicura, ma Naughty Dog decise di cambiare completamente, optando per un survival horror apocalittico dal taglio più oscuro e forse non adatto a tutti. Uncharted, dall'altro lato, era visto da Yoshida come un "film blockbuster estivo per un pubblico molto ampio".

The Last of Us è invece più deprimente e ha un'atmosfera opprimente, con la violenza (certo non assente in Uncharted) che diventava più brutale e con una storia matura alle spalle. Yoshida era quindi preoccupato che The Last of Us sarebbe stato un gioco troppo di nicchia, considerando lo stile.

Ovviamente non è stato affatto un gioco di nicchia e "alla fine, la loro abilità ha prodotto un gioco fantastico che ha creato una IP ancora più grande di Uncharted" e che ha portato anche alla nascita di una serie TV (attualmente di due stagioni) di grande successo.

Yoshida non lavora più presso Sony, ma comunque è molto felice che ora Naughty Dog stia lavorando a una nuova IP (Intergalactic: The Heretic Prophet). Riuscirà questo gioco a superare anche The Last of Us, come quest'ultimo ha fatto con Uncharted?