Apple vs Oppo: un ex ingegnere avrebbe rubato delle informazioni segrete su Apple Watch rivelandole in una presentazione

La battaglia legale tra Apple e il produttore cinese di smartphone Oppo si è intensificata dopo che Apple ha rivelato, in un recente deposito in tribunale, che l'ex ingegnere di Apple Watch, Chen Shi, avrebbe rubato segreti commerciali e tenuto una presentazione interna su quei dati per centinaia di dipendenti Oppo. Apple aveva precedentemente accusato Shi di aver sottratto informazioni riservate per fornirle a Oppo, dove ora lavora allo sviluppo della tecnologia dei sensori. La nuova accusa si concentra su una presentazione che Apple ha scoperto essere stata tenuta da Shi, intitolata "Apple's Sensor Hardware R&D Philosophy and Methodology". Le comunicazioni interne di Oppo promossero l'incontro, chiedendo ai dipendenti: "Siete curiosi di sapere come vengono sviluppati i sensori Apple?"

La posizione di Apple e la risposta di Oppo Apple sostiene che la presentazione di Shi includesse diapositive tratte direttamente da materiale riservato di Apple e che l'ingegnere avesse risposto a domande specifiche sulla progettazione dei sensori, suggerendo che Oppo abbia incoraggiato la divulgazione di segreti commerciali. Il presunto furto di dati è avvenuto prima che Shi lasciasse Apple, quando scaricò 63 file da una cartella protetta di Apple Box e li trasferì su un'unità USB, cercando poi come cancellare le tracce. Prima di andarsene, Shi aveva anche partecipato a "dozzine" di incontri tecnici specifici sull'Apple Watch. L'ingegnere aveva precedentemente comunicato a Oppo l'intenzione di "raccogliere quante più informazioni possibili" sui metodi di rilevamento della frequenza cardiaca. Dal canto suo, Oppo nega ogni illecito, affermando di aver condotto una "ricerca completa" e di non aver trovato "alcuna indicazione che Oppo abbia ricevuto informazioni segrete di Apple" da Shi