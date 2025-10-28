OPPO presenta ColorOS 16: ecco quando arriverà su ogni modello del catalogo

OPPO ha presentato ufficialmente ColorOS 16, la nuova versione del suo sistema operativo, destinata a debuttare con la Find X9 Series. L'obiettivo è fissare un nuovo standard di fluidità, intelligenza e connettività, offrendo un'esperienza d'uso più naturale e reattiva.

La principale novità riguarda la Seamless Animation, evoluzione del precedente Parallel Animation, che rende ogni interazione fluida e coerente. L'esperienza visiva è resa possibile da due nuove tecnologie: il Luminous Rendering Engine, che gestisce i componenti visivi in parallelo per garantire animazioni fluide, e il Trinity Engine, che ottimizza le risorse a livello di chip per mantenere prestazioni elevate anche in scenari complessi come il gaming.