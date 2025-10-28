OPPO presenta ColorOS 16: ecco quando arriverà su ogni modello del catalogo

OPPO ha presentato ufficialmente ColorOS 16, la nuova versione del suo sistema operativo, destinata a debuttare con la Find X9 Series. L'obiettivo è fissare un nuovo standard di fluidità, intelligenza e connettività, offrendo un'esperienza d'uso più naturale e reattiva.
La principale novità riguarda la Seamless Animation, evoluzione del precedente Parallel Animation, che rende ogni interazione fluida e coerente. L'esperienza visiva è resa possibile da due nuove tecnologie: il Luminous Rendering Engine, che gestisce i componenti visivi in parallelo per garantire animazioni fluide, e il Trinity Engine, che ottimizza le risorse a livello di chip per mantenere prestazioni elevate anche in scenari complessi come il gaming.
Cambiamenti estetici e per la fotocamera con Color OS 16
Sul fronte estetico, ColorOS 16 adotta un design ispirato alla natura, giocando con luci e ombre per creare un'interfaccia più pulita e dinamica. Gli utenti possono impostare Motion Photos o video come sfondi e personalizzare font e layout grazie all'intelligenza artificiale. La nuova modalità AOD a schermo intero integra lo sfondo della schermata di blocco con le informazioni principali, garantendo continuità visiva.
Nel campo della fotografia, arriva Re-Illuminazione AI, che ottimizza i ritratti in condizioni di scarsa luce. Si affianca ad altri strumenti come AI Eraser, AI Rimetti a Fuoco e AI Rimuovi Riflessi, oltre al video editor Master Cut, ora più completo e professionale.
La disponibilità di ColorOS 16 per ogni dispositivo OPPO
Ecco, di seguito, i tre elenchi relativi ai mesi di novembre, dicembre e al Q1 2026, per quanto concerne la disponibilità di ColorOS 16 sui device OPPO:
Novembre
- OPPO Find X5 Pro
- OPPO Find X5
- OPPO Find X5 Lite
- OPPO Reno10 Pro+ 5G
- OPPO Reno10 Pro 5G
- OPPO Reno10 5G
- OPPO Reno8 T 5G
- OPPO Reno8 T
- OPPO Reno8 5G Gold Edition
- OPPO Reno8 5G
- OPPO Reno8
- OPPO A98 5G
Dicembre
- OPPO Find X6 Pro
- OPPO Find X6
- OPPO Reno11 Pro+ 5G
- OPPO Reno11 Pro 5G
- OPPO Reno11 5G
- OPPO K11x Turbo 5G
Q1 2026
- OPPO Find X6 Neo
- OPPO Reno11 Neo 5G
- OPPO Reno10 Neo 5G
- OPPO Reno9 Neo 5G
- OPPO Reno8 Neo 5G
- OPPO Reno7 Neo 5G
- OPPO A3 5G
- OPPO A2 5G
- OPPO A1 5G
- OPPO Reno11 F 5G
- OPPO Reno10 F 5G
- OPPO Reno9 F 5G
- OPPO Reno8 F 5G