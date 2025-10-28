1

OPPO presenta ColorOS 16: ecco quando arriverà su ogni modello del catalogo

OPPO lancia ColorOS 16, un sistema operativo più fluido, intelligente e connesso. Scopriamo insieme quando, ogni singolo modello, lo riceverà.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   28/10/2025
ColorOS 16

OPPO ha presentato ufficialmente ColorOS 16, la nuova versione del suo sistema operativo, destinata a debuttare con la Find X9 Series. L'obiettivo è fissare un nuovo standard di fluidità, intelligenza e connettività, offrendo un'esperienza d'uso più naturale e reattiva.

La principale novità riguarda la Seamless Animation, evoluzione del precedente Parallel Animation, che rende ogni interazione fluida e coerente. L'esperienza visiva è resa possibile da due nuove tecnologie: il Luminous Rendering Engine, che gestisce i componenti visivi in parallelo per garantire animazioni fluide, e il Trinity Engine, che ottimizza le risorse a livello di chip per mantenere prestazioni elevate anche in scenari complessi come il gaming.

Cambiamenti estetici e per la fotocamera con Color OS 16

Sul fronte estetico, ColorOS 16 adotta un design ispirato alla natura, giocando con luci e ombre per creare un'interfaccia più pulita e dinamica. Gli utenti possono impostare Motion Photos o video come sfondi e personalizzare font e layout grazie all'intelligenza artificiale. La nuova modalità AOD a schermo intero integra lo sfondo della schermata di blocco con le informazioni principali, garantendo continuità visiva.

OPPO Find X9 e X9 Pro ufficiali in Italia: specifiche tecniche e prezzo con promo OPPO Find X9 e X9 Pro ufficiali in Italia: specifiche tecniche e prezzo con promo

Nel campo della fotografia, arriva Re-Illuminazione AI, che ottimizza i ritratti in condizioni di scarsa luce. Si affianca ad altri strumenti come AI Eraser, AI Rimetti a Fuoco e AI Rimuovi Riflessi, oltre al video editor Master Cut, ora più completo e professionale.

La disponibilità di ColorOS 16 per ogni dispositivo OPPO

Ecco, di seguito, i tre elenchi relativi ai mesi di novembre, dicembre e al Q1 2026, per quanto concerne la disponibilità di ColorOS 16 sui device OPPO:

Novembre

  • OPPO Find X5 Pro
  • OPPO Find X5
  • OPPO Find X5 Lite
  • OPPO Reno10 Pro+ 5G
  • OPPO Reno10 Pro 5G
  • OPPO Reno10 5G
  • OPPO Reno8 T 5G
  • OPPO Reno8 T
  • OPPO Reno8 5G Gold Edition
  • OPPO Reno8 5G
  • OPPO Reno8
  • OPPO A98 5G

Dicembre

  • OPPO Find X6 Pro
  • OPPO Find X6
  • OPPO Reno11 Pro+ 5G
  • OPPO Reno11 Pro 5G
  • OPPO Reno11 5G
  • OPPO K11x Turbo 5G
OPPO ColorOS 16
OPPO ColorOS 16

Q1 2026

  • OPPO Find X6 Neo
  • OPPO Reno11 Neo 5G
  • OPPO Reno10 Neo 5G
  • OPPO Reno9 Neo 5G
  • OPPO Reno8 Neo 5G
  • OPPO Reno7 Neo 5G
  • OPPO A3 5G
  • OPPO A2 5G
  • OPPO A1 5G
  • OPPO Reno11 F 5G
  • OPPO Reno10 F 5G
  • OPPO Reno9 F 5G
  • OPPO Reno8 F 5G
