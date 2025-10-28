0

OPPO lancia gli Enco X3s: auricolari premium con ANC adattivo e suono Dynaudio per un audio da concerto

OPPO presenta in Italia gli Enco X3s, auricolari premium con cancellazione del rumore fino a 55 dB, tecnologia adattiva e calibrazione audio firmata Dynaudio.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   28/10/2025
OPPO Enco X3s

OPPO amplia la sua gamma di dispositivi audio con i nuovi OPPO Enco X3s, auricolari wireless di fascia alta che combinano cancellazione del rumore vocale avanzata, tecnologia adattiva intelligente e qualità sonora firmata Dynaudio. Presentati a Milano oggi, 28 ottobre 2025, gli Enco X3s promettono un'esperienza d'ascolto naturale, immersiva e calibrata sulle esigenze dell'utente.

Il sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) utilizza tre microfoni con doppio feed per auricolare e algoritmi di elaborazione in tempo reale, in grado di ridurre fino a 55 dB di rumore esterno. Grazie alla funzione Real-time Dynamic ANC, gli auricolari adattano automaticamente l'intensità della cancellazione in base all'ambiente, offrendo prestazioni ottimali anche nella gamma di frequenze delle voci umane (50-3.000 Hz).

La collaborazione con Dynaudio fa la differenza per le OPPO Enco X3s

Un'ulteriore innovazione è la modalità adattiva, che regola automaticamente il livello di trasparenza e isolamento in base al contesto, garantendo un ascolto equilibrato e realistico. Durante le chiamate, la modalità AI-powered call noise reduction mantiene la voce nitida anche in presenza di vento fino a 20 km/h, rendendo gli Enco X3s ideali per l'uso quotidiano e professionale.

Sul fronte audio, la collaborazione con Dynaudio, storico marchio danese dell'alta fedeltà, eleva la resa sonora degli auricolari. Grazie al Dynaudio Tuning, ogni nota viene riprodotta con chiarezza e autenticità, per un'esperienza paragonabile a un concerto dal vivo. Tre profili sonori - Ultimate Sound, Pure Vocals e Thundering Bass - permettono di personalizzare l'ascolto. I doppi driver dinamici coassiali e il doppio DAC dedicato per ogni auricolare assicurano bassi profondi, alti cristallini e una separazione precisa delle frequenze.

Bluetooth 5.4 e AI Translate per gli OPPO Enco X3s

Gli Enco X3s supportano Bluetooth 5.4 e LHDC 5.0 per una connessione stabile e un audio ad alta risoluzione. Con l'integrazione dell'AI Translate è possibile effettuare traduzioni in tempo reale in oltre 20 lingue, funzione disponibile sui dispositivi OPPO e OnePlus.

OPPO Enco X3s
OPPO Enco X3s

La compatibilità universale è garantita tramite l'app HeyMelody, disponibile su Android e iOS. Leggeri (solo 4,7 g per auricolare) e resistenti a polvere e acqua con certificazione IP55, offrono fino a 11 ore di riproduzione continua e 45 ore complessive con la custodia di ricarica. Il prezzo e la disponibilità per l'Italia saranno comunicati prossimamente.

