Arriva Halloween ed ecco la classifica dei film e delle serie TV horror più visti in Italia

JustWatch ha stilato una classifica dei film e delle serie televisive horror più visti in Italia sulle diverse piattaforme streaming per celebrare l'arrivo di Halloween.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   29/10/2025
JustWatch ha celebrato l'arrivo di Halloween 2025 stilando una classifica dei film e delle serie TV horror più visti in Italia, e indicando le piattaforma streaming più determinate nell'offrire questo genere di contenuti.

Secondo i dati raccolti, Prime Video, Infinity+ e Paramount Plus guidano la top 10 dei servizi più "horror friendly", con circa il 10% del catalogo complessivo dedicato al terrore in tutte le sue forme. Seguono Netflix e MUBI, entrambe al 7%, mentre NOW TV si ferma al 5% e Disney+ al 4%.

  1. The Substance (2024)
  2. The Menu (2022)
  3. Terrifier 3 (2024)
  4. Assassinio a Venezia (2023)
  5. 28 giorni dopo (2002)
  6. Subservience (2024)
  7. Talk to Me (2023)
  8. Godzilla Minus One (2023)
  9. Five Nights at Freddy's (2023)
  10. Bones and All (2022)
Se si considerano solo i film, la regina dell'orrore in streaming è Paramount Plus, che arriva al 14% del catalogo dedicato al genere. Subito dietro troviamo Prime Video e Infinity+ con l'11%, mentre Netflix mantiene una buona presenza all'8%.

Le piattaforme più "soft" sono invece Disney+ e Apple TV+, rispettivamente al 5% e al 2%. Curiosamente, Discovery+ non include alcun film horror nel proprio archivio.

E le serie TV?

Per quanto riguarda le serie televisive horror, la piattaforma MUBI si impone a sorpresa con un 33% del proprio catalogo dedicato a queste produzioni, seguita da Netflix, Prime Video e Infinity+ con il 5%, mentre tutte le altre, da Disney+ a Paramount Plus, si fermano al 3%.

  1. The Last of Us
  2. From
  3. Stranger Things
  4. The Walking Dead
  5. L'Attacco dei Giganti
  6. The Vampire Diaries
  7. The Owl House - Aspirante Strega
  8. American Horror Story
  9. Alice in Borderland
  10. Sandman

In questo caso a guidare la classifica è la trasposizione di The Last of Us, fresca vincitrice di un Emmy, che unisce dramma umano e orrore post-apocalittico in una storia di sopravvivenza e di speranza.

Al secondo posto c'è From, una serie ambientata in una città maledetta da cui nessuno può uscire, mentre in terza posizione ritroviamo il blockbuster Stranger Things.

