Arriva Halloween ed ecco la classifica dei film e delle serie TV horror più visti in Italia

JustWatch ha celebrato l'arrivo di Halloween 2025 stilando una classifica dei film e delle serie TV horror più visti in Italia, e indicando le piattaforma streaming più determinate nell'offrire questo genere di contenuti.

Secondo i dati raccolti, Prime Video, Infinity+ e Paramount Plus guidano la top 10 dei servizi più "horror friendly", con circa il 10% del catalogo complessivo dedicato al terrore in tutte le sue forme. Seguono Netflix e MUBI, entrambe al 7%, mentre NOW TV si ferma al 5% e Disney+ al 4%.

The Substance (2024) The Menu (2022) Terrifier 3 (2024) Assassinio a Venezia (2023) 28 giorni dopo (2002) Subservience (2024) Talk to Me (2023) Godzilla Minus One (2023) Five Nights at Freddy's (2023) Bones and All (2022)

Se si considerano solo i film, la regina dell'orrore in streaming è Paramount Plus, che arriva al 14% del catalogo dedicato al genere. Subito dietro troviamo Prime Video e Infinity+ con l'11%, mentre Netflix mantiene una buona presenza all'8%.

Le piattaforme più "soft" sono invece Disney+ e Apple TV+, rispettivamente al 5% e al 2%. Curiosamente, Discovery+ non include alcun film horror nel proprio archivio.