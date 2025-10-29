Arriva Halloween ed ecco la classifica dei film e delle serie TV horror più visti in Italia

JustWatch ha celebrato l'arrivo di Halloween 2025 stilando una classifica dei film e delle serie TV horror più visti in Italia, e indicando le piattaforma streaming più determinate nell'offrire questo genere di contenuti.
Secondo i dati raccolti, Prime Video, Infinity+ e Paramount Plus guidano la top 10 dei servizi più "horror friendly", con circa il 10% del catalogo complessivo dedicato al terrore in tutte le sue forme. Seguono Netflix e MUBI, entrambe al 7%, mentre NOW TV si ferma al 5% e Disney+ al 4%.
- The Substance (2024)
- The Menu (2022)
- Terrifier 3 (2024)
- Assassinio a Venezia (2023)
- 28 giorni dopo (2002)
- Subservience (2024)
- Talk to Me (2023)
- Godzilla Minus One (2023)
- Five Nights at Freddy's (2023)
- Bones and All (2022)
Se si considerano solo i film, la regina dell'orrore in streaming è Paramount Plus, che arriva al 14% del catalogo dedicato al genere. Subito dietro troviamo Prime Video e Infinity+ con l'11%, mentre Netflix mantiene una buona presenza all'8%.
Le piattaforme più "soft" sono invece Disney+ e Apple TV+, rispettivamente al 5% e al 2%. Curiosamente, Discovery+ non include alcun film horror nel proprio archivio.
E le serie TV?
Per quanto riguarda le serie televisive horror, la piattaforma MUBI si impone a sorpresa con un 33% del proprio catalogo dedicato a queste produzioni, seguita da Netflix, Prime Video e Infinity+ con il 5%, mentre tutte le altre, da Disney+ a Paramount Plus, si fermano al 3%.
- The Last of Us
- From
- Stranger Things
- The Walking Dead
- L'Attacco dei Giganti
- The Vampire Diaries
- The Owl House - Aspirante Strega
- American Horror Story
- Alice in Borderland
- Sandman
In questo caso a guidare la classifica è la trasposizione di The Last of Us, fresca vincitrice di un Emmy, che unisce dramma umano e orrore post-apocalittico in una storia di sopravvivenza e di speranza.
Al secondo posto c'è From, una serie ambientata in una città maledetta da cui nessuno può uscire, mentre in terza posizione ritroviamo il blockbuster Stranger Things.