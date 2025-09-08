The Last of Us Stagione 2 ha vinto il primo Emmy

The Last of Us ha vinto molteplici premi come videogioco e sta facendo lo stesso in qualità di serie TV. La seconda stagione - che ricordiamo è composta da 7 episodi - ha infatti vinto il proprio primo Emmy.
Durante il recente Creative Arts Emmys, The Last of us Stagione 2 ha ottenuto il premio per "Montaggio sonoro eccezionale per una serie comica o drammatica". Precisamente, l'ha ottenuto per il proprio secondo episodio chiamato "Through the Valley" (in riferimento alla canzone omonima, usata non solo nella puntata ma anche per il primo trailer del videogioco).
Gli Emmy di The Last of Us
Ricordiamo che la prima stagione di The Last of Us è stata nominata per 24 Emmy e alla fine ne ha vinti 8, compreso il premio per "Miglior attore guest star" per Nick Offerman, che ha vestito i panni di Bill in una versione completamente originale della storia del personaggio.
La seconda stagione sarà seguita dalla terza, già confermata, che permetterà di vedere cosa è accaduto nello stesso periodo di tempo ma dal punto di vista di un altro personaggio, Abby. Non è però chiaro se la terza stagione porterà alla conclusione della trama del videogioco o se vi è l'intenzione di proseguire con una quarta.
Nel frattempo, Neil Druckmann - co-creatore del videogioco e della serie TV - si è allontanato dalla produzione dello show televisivo a favore di un ritorno a tempo pieno sullo sviluppo dei videogiochi presso Naughty Dog, precisamente per dedicarsi a Intergalactic: The Heretic Prophet.