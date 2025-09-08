The Last of Us Stagione 2 ha vinto il primo Emmy

The Last of Us ha vinto molteplici premi come videogioco e sta facendo lo stesso in qualità di serie TV. La seconda stagione - che ricordiamo è composta da 7 episodi - ha infatti vinto il proprio primo Emmy .

Gli Emmy di The Last of Us

Ricordiamo che la prima stagione di The Last of Us è stata nominata per 24 Emmy e alla fine ne ha vinti 8, compreso il premio per "Miglior attore guest star" per Nick Offerman, che ha vestito i panni di Bill in una versione completamente originale della storia del personaggio.

La seconda stagione sarà seguita dalla terza, già confermata, che permetterà di vedere cosa è accaduto nello stesso periodo di tempo ma dal punto di vista di un altro personaggio, Abby. Non è però chiaro se la terza stagione porterà alla conclusione della trama del videogioco o se vi è l'intenzione di proseguire con una quarta.

Nel frattempo, Neil Druckmann - co-creatore del videogioco e della serie TV - si è allontanato dalla produzione dello show televisivo a favore di un ritorno a tempo pieno sullo sviluppo dei videogiochi presso Naughty Dog, precisamente per dedicarsi a Intergalactic: The Heretic Prophet.