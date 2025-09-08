Nuova funzione su Instagram: sarà possibile fissare i propri commenti ai post

La funzione di fissare i commenti era stata introdotta nel 2020, permettendo di evidenziare fino a tre interventi tra le risposte ricevute. Questa possibilità si è rivelata utile per dare visibilità a feedback positivi, spunti interessanti o osservazioni che arricchiscono la discussione. Tuttavia, non era mai stata estesa ai commenti dell'autore stesso del post .

Instagram continua a introdurre piccoli ma significativi aggiornamenti alla sua piattaforma per migliorare l'esperienza degli utenti e offrire nuove modalità di interazione. L'ultima novità riguarda la possibilità di fissare i propri commenti sotto i post personali , una funzione che, fino a oggi, era riservata esclusivamente ai commenti degli altri utenti.

Nuova funzione Instagram: Mosseri si espone sulla questione

Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ha spiegato che la decisione è arrivata in seguito a una domanda posta durante una delle sue sessioni AMA (Ask Me Anything).

La riflessione è stata semplice: se l'obiettivo dei commenti fissati è dare all'autore del post la possibilità di modellare la conversazione, allora dovrebbe essere naturale che anche i suoi stessi commenti possano essere messi in evidenza. "È il tuo post", ha detto Mosseri, "quindi ha senso che tu possa gestire il flusso della discussione come meglio credi".