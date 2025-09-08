Nuova funzione su Instagram: sarà possibile fissare i propri commenti ai post

Instagram continua a introdurre piccoli ma significativi aggiornamenti alla sua piattaforma per migliorare l'esperienza degli utenti e offrire nuove modalità di interazione. L'ultima novità riguarda la possibilità di fissare i propri commenti sotto i post personali, una funzione che, fino a oggi, era riservata esclusivamente ai commenti degli altri utenti.
La funzione di fissare i commenti era stata introdotta nel 2020, permettendo di evidenziare fino a tre interventi tra le risposte ricevute. Questa possibilità si è rivelata utile per dare visibilità a feedback positivi, spunti interessanti o osservazioni che arricchiscono la discussione. Tuttavia, non era mai stata estesa ai commenti dell'autore stesso del post.
Nuova funzione Instagram: Mosseri si espone sulla questione
Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ha spiegato che la decisione è arrivata in seguito a una domanda posta durante una delle sue sessioni AMA (Ask Me Anything).
La riflessione è stata semplice: se l'obiettivo dei commenti fissati è dare all'autore del post la possibilità di modellare la conversazione, allora dovrebbe essere naturale che anche i suoi stessi commenti possano essere messi in evidenza. "È il tuo post", ha detto Mosseri, "quindi ha senso che tu possa gestire il flusso della discussione come meglio credi".
Nuova funzione Instagram: le possibilità introdotta da questa nuova gestione dei commenti
Questa novità, sebbene possa sembrare minore, apre in realtà a diverse possibilità pratiche. I creator e i brand, ad esempio, potranno sfruttarla per:
- aggiungere aggiornamenti a un annuncio senza dover modificare la didascalia originale.
- Rispondere a domande frequenti, rendendo la risposta immediatamente visibile a tutti.
- Fornire contesto aggiuntivo o chiarimenti rispetto a quanto pubblicato.
- Segnalare profili correlati attraverso i tag, aumentando le connessioni all'interno della community.
Un limite importante rimane: non è possibile inserire link cliccabili nei commenti, caratteristica che renderebbe questa funzione ancora più interessante dal punto di vista del marketing e della condivisione di contenuti esterni. Per ora, gli utenti dovranno accontentarsi di testo e GIF, con la possibilità di menzionare altri account.