Instagram arriva su iPad dopo anni di attesa e ha un’interfaccia inedita

Instagram è finalmente approdato su iPad dopo anni di attesa. Dopo una serie di indiscrezioni in merito, rivelatesi poi veritiere, l'arrivo dell'applicazione è stato ufficialmente confermato ed è disponibile su App Store. Vediamo tutti i dettagli.
Nuova interfaccia
Come vi abbiamo già anticipato, l'applicazione è già disponibile su iPad. Basterà aprire l'App Store e cercare Instagram, per poi scaricarlo. In ogni caso, è disponibile per iPadOS 15.1 o superiore. Meta ha prestato attenzione anche all'interfaccia, in modo da offrire un'esperienza ottimale che sia adatta ai dispositivi in questione. Avviando l'applicazione, infatti, si accede direttamente alla pagina dei Reel, punto focale di Instagram.
La sezione dedicata alle storie resta come sempre in alto, mentre nella pagina principale è presente il pulsante dedicato ai DM, nonché le sezioni "Seguiti", "Amici" e "Recenti". In quest'ultimo caso potrete vedere post e Reel con i quali i vostri amici hanno interagito in ordine cronologico.
La nuova interfaccia è stata rivista per garantire un'area di visualizzazione più ampia, permettendo di interagire con un maggior numero di funzioni ma con un minor numero di tocchi. Inoltre, è possibile espandere i commenti di un filmato, lasciando quest'ultimo a grandezza naturale.
Le novità di Apple
Parlando di iPad, nelle scorse ore sono emerse nuove indiscrezioni legate al futuro iPad pieghevole, che dovrebbe arrivare nel 2028, secondo quanto riportato dall'analista Ming-Chi Kuo. Il nuovo dispositivo foldable potrebbe avere uno schermo tra i 18 e i 20 pollici, quando aperto, con un vetro di copertura incredibilmente sottile, realizzato da Corning in collaborazione con General Interface Solutions.
In ogni caso, vi ricordiamo che tra pochissimi giorni, precisamente il 9 settembre, si terrà l'evento Awe Dropping di Apple, dove verranno annunciati e presentati i nuovi smartphone iPhone 17. Ovviamente vi aggiorneremo con tutte le novità in merito, quindi continuate a seguirci per saperne di più.