Instagram arriva su iPad dopo anni di attesa e ha un’interfaccia inedita

Instagram è finalmente approdato su iPad dopo anni di attesa. Dopo una serie di indiscrezioni in merito, rivelatesi poi veritiere, l'arrivo dell'applicazione è stato ufficialmente confermato ed è disponibile su App Store. Vediamo tutti i dettagli.

Nuova interfaccia

Come vi abbiamo già anticipato, l'applicazione è già disponibile su iPad. Basterà aprire l'App Store e cercare Instagram, per poi scaricarlo. In ogni caso, è disponibile per iPadOS 15.1 o superiore. Meta ha prestato attenzione anche all'interfaccia, in modo da offrire un'esperienza ottimale che sia adatta ai dispositivi in questione. Avviando l'applicazione, infatti, si accede direttamente alla pagina dei Reel, punto focale di Instagram.

Instagram su iPad

La sezione dedicata alle storie resta come sempre in alto, mentre nella pagina principale è presente il pulsante dedicato ai DM, nonché le sezioni "Seguiti", "Amici" e "Recenti". In quest'ultimo caso potrete vedere post e Reel con i quali i vostri amici hanno interagito in ordine cronologico.

La nuova interfaccia

La nuova interfaccia è stata rivista per garantire un'area di visualizzazione più ampia, permettendo di interagire con un maggior numero di funzioni ma con un minor numero di tocchi. Inoltre, è possibile espandere i commenti di un filmato, lasciando quest'ultimo a grandezza naturale.