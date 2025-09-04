Square Enix svela la lista completa dei giochi che porterà al Tokyo Game Show 2025

La Gamescom è finita da un po' e il prossimo grande evento videoludico sarà il TGS, ovvero il Tokyo Game Show che avrà luogo dal 25 al 28 settembre a Chiba, in Giappone. Si tratta quindi del grande momento per molti editori giapponesi e tra questi c'è ovviamente anche Square Enix, che ha svelato i giochi che porterà all'evento.
Vediamo tutti i dettagli confermati dalla compagnia.
I giochi di Square Enix che saranno al TGS 2025
Prima di tutto, ecco i seguenti giochi che i presenti potranno vedere e provare:
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC) - Demo con sticker in regalo
- Dragon Quest I & II HD-2D Remake (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch, PC) - Demo con una lattina di Boss Quest in regalo e possibilità di fare le foto con il Dragonlord
- Dragon Quest III HD-2D Remake (PS5, Xbox Series, Switch, PC) - Demo con sticker in regalo
- Dragon Quest X Online (PS4, Switch, PC) - Presenza sul palco
- Final Fantasy VII Remake Intergrade (Xbox Series, Switch 2) - Demo con porta carte in regalo e possibilità di fare le foto in un set basato su Magic: The Gathering x Final Fantasy
- Final Fantasy XIV Online (PS5, Xbox Series, PS4, PC) - Borsa e ventaglio in regalo, fotografia con il chocobo grasso
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Switch, PC) - Demo con sticker in regalo e possibilità di fare foto in un set basato sul mondo di gioco
- KILLER INN (PC - Demo con codice in regalo per accedere alla beta
- Octopath Traveler 0 (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Switch, PC) - Presenza sul palco
Durante i giochi di evento sul palco ci saranno vari show, ovvero:
- 25 settembre - Eiko Kano's Critikano Hit Tokyo Game Show 2025 Special
- 27 settembre - Octopath Traveler 0 Tokyo Game Show 2025 Special Broadcast e Dragon Quest I & II HD-2D Remake Tokyo Game Show 2025 Special Stage Event feat. Eiko Kano's Critikano Hit
- 28 settembre - How Was "Come to Me, Ifrit!" Turned into a Card? Exclusive Look Behind the Scenes of the Final Fantasy Trading Card Game!, Super Dragon Quest X TV On-Location: Tokyo Game Show 2025, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Tokyo Game Show 2025 Special Stage Event e Final Fantasy XIV Special Stage
Ricordiamo infine che Sony ha svelato i primi giochi che porterà al Tokyo Game Show 2025.