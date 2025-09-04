0

Square Enix svela la lista completa dei giochi che porterà al Tokyo Game Show 2025

Il Tokyo Game Show 2025 si avvicina e sempre più compagnie stanno svelato quali sono i videogiochi che mostreranno durante l'evento: ora è arrivato il turno di Square Enix. Vediamo i dettagli confermati.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/09/2025
Cloud in Final Fantasy 7 Rebirth

La Gamescom è finita da un po' e il prossimo grande evento videoludico sarà il TGS, ovvero il Tokyo Game Show che avrà luogo dal 25 al 28 settembre a Chiba, in Giappone. Si tratta quindi del grande momento per molti editori giapponesi e tra questi c'è ovviamente anche Square Enix, che ha svelato i giochi che porterà all'evento.

Vediamo tutti i dettagli confermati dalla compagnia.

I giochi di Square Enix che saranno al TGS 2025

Prima di tutto, ecco i seguenti giochi che i presenti potranno vedere e provare:

Durante i giochi di evento sul palco ci saranno vari show, ovvero:

  • 25 settembre - Eiko Kano's Critikano Hit Tokyo Game Show 2025 Special
  • 27 settembre - Octopath Traveler 0 Tokyo Game Show 2025 Special Broadcast e Dragon Quest I & II HD-2D Remake Tokyo Game Show 2025 Special Stage Event feat. Eiko Kano's Critikano Hit
  • 28 settembre - How Was "Come to Me, Ifrit!" Turned into a Card? Exclusive Look Behind the Scenes of the Final Fantasy Trading Card Game!, Super Dragon Quest X TV On-Location: Tokyo Game Show 2025, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Tokyo Game Show 2025 Special Stage Event e Final Fantasy XIV Special Stage
Ricordiamo infine che Sony ha svelato i primi giochi che porterà al Tokyo Game Show 2025.

