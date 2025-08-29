0

Square Enix ha ancora 9 live service attivi dopo la chiusura di Final Fantasy Brave Exvius e Dragon Quest of the Stars

Pur avendo chiuso Final Fantasy Brave Exvius e Dragon Quest of the Stars, Square Enix non è certo uscita dal settore live service, dove conta 9 titoli attivi.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   29/08/2025
Un personaggio di Final Fantasy Brave Exvius
War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius
War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius
La chiusura di Dragon Quest of the Stars e Final Fantasy Brave Exvius il 31 ottobre 2025 non metterà sicuramente Square Enix fuori dal mercato dei live service, visto che ne ha altri nove attivi, due dei quali anche dalle nostre parti. Entrambi i giochi erano sopravvissuti in patria, dopo la chiusura delle versioni occidentali, avvenuta rispettivamente il 30 giugno 2021 e il 30 ottobre 2024. Si tratta comunque di due titoli molto longevi, considerando che sono usciti nel 2015.

I 9 giochi attivi

Attualmente, i live service attivi di Square Enix sono: Sengoku IXA, Final Fantasy Record Keeper, War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius, Final Fantasy VII: Ever Crisis, Dragon Quest Tact, Dragon Quest Walk, Romancing SaGa Re: Universe, Octopath Traveler: Champions of the Continent ed Emberstoria. Sengoku IXA.

Octopath Traveler: Champions of the Continent
Octopath Traveler: Champions of the Continent

Di questi, gli unici due disponibili in tutto il mondo sono Final Fantasy VII Ever Crisis e Octopath Traveler: Champions of the Continent.

C'è da dire, che la maggior parte dei live service di Square Enix sono dei giochi di ruolo gacha, quindi ampiamente sovrapponibili. L'editore, nel frattempo, ha dovuto ridurre la sua divisione di giochi mobile, viste le molte chiusure attuate nel corso degli ultimi anni, come quelle di Final Fantasy VII: The First Soldier, Nier Reincarnation ed Echoes of Mana. Ha persino cessato lo sviluppo di alcuni giochi non ancora pubblicati, come Kingdom Hearts Missing-Link.

Insomma, il mercato di suo è già saturo, ma l'offerta stessa di Square Enix è decisamente difficile da ossorbire, visto che si parla di giochi che portano via centinaia di ore per il grinding.

#Square Enix
