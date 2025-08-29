Square Enix ha ancora 9 live service attivi dopo la chiusura di Final Fantasy Brave Exvius e Dragon Quest of the Stars

La chiusura di Dragon Quest of the Stars e Final Fantasy Brave Exvius il 31 ottobre 2025 non metterà sicuramente Square Enix fuori dal mercato dei live service, visto che ne ha altri nove attivi, due dei quali anche dalle nostre parti. Entrambi i giochi erano sopravvissuti in patria, dopo la chiusura delle versioni occidentali, avvenuta rispettivamente il 30 giugno 2021 e il 30 ottobre 2024. Si tratta comunque di due titoli molto longevi, considerando che sono usciti nel 2015.