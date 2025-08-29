0

Bloober Team ha dei piani per portare altri giochi su Nintendo Switch 2, qualcuno ha detto Silent Hill 2?

Chronos: The New Dawn sarà solo il primo di una serie di giochi horror di Bloober Studio in arrivo su Nintendo Switch 2, almeno stando alle parole del CEO Piotr Babieno.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   29/08/2025
James Sunderland, il protagonista di Silent Hill 2

Cronos: The New Dawn è solo l'inizio: Bloober Team vuole portare altri dei suoi giochi di stampo horror su Nintendo Switch 2, e inevitabilmente il pensiero corre al remake di Silent Hill 2.

A parlarne è stato il CEO Piotr Babieno in un'intervista con The Game Business, dove ha espresso il desiderio personale di contribuire a creare una nuova epoca d'oro per il genere horror su console Nintendo. Per lui, l'idea che Bloober Team possa aprire un nuovo capitolo per il genere è un sogno che affonda le radici nella sua infanzia da fan Nintendo. Ha raccontato di essere cresciuto con le console della casa di Kyoto e di considerare titoli come Eternal Darkness, Resident Evil 0 e Resident Evil 4 su GameCube come parte di un periodo florido per gli appassionati.

"I fan Nintendo dovrebbero tenere d’occhio Bloober Team"

"Sto cercando di realizzare i miei sogni personali", ha dichiarato Babieno. "Sono un grande fan di Nintendo. I più importanti titoli horror erano disponibili su Nintendo GameCube. È stato un periodo d'oro per i fan Nintendo. In un certo senso, vorremmo essere noi ad aprire un nuovo capitolo per Nintendo oggi."

Ha poi aggiunto: "Abbiamo dei piani. Non possiamo ancora condividere la nostra visione per il futuro. Ma sicuramente i fan Nintendo dovrebbero tenere d'occhio Bloober Team."

Il primo titolo horror dello studio a sbarcare su Switch 2 sarà Cronos: The New Dawn, in uscita il 5 settembre. Per quanto riguarda il futuro, non resta che attendere: il nome più gettonato è ovviamente quello del remake di Silent Hill 2, uscito lo scorso ottobre come esclusiva console per PS5 e PC. Ma non si possono escludere altri titoli del catalogo Bloober, come Layers of Fear o The Medium. Staremo a vedere.

#Nintendo
