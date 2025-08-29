Bloober Team ha dei piani per portare altri giochi su Nintendo Switch 2, qualcuno ha detto Silent Hill 2?

A parlarne è stato il CEO Piotr Babieno in un'intervista con The Game Business, dove ha espresso il desiderio personale di contribuire a creare una nuova epoca d'oro per il genere horror su console Nintendo . Per lui, l'idea che Bloober Team possa aprire un nuovo capitolo per il genere è un sogno che affonda le radici nella sua infanzia da fan Nintendo. Ha raccontato di essere cresciuto con le console della casa di Kyoto e di considerare titoli come Eternal Darkness, Resident Evil 0 e Resident Evil 4 su GameCube come parte di un periodo florido per gli appassionati.

Cronos: The New Dawn è solo l'inizio: Bloober Team vuole portare altri dei suoi giochi di stampo horror su Nintendo Switch 2 , e inevitabilmente il pensiero corre al remake di Silent Hill 2.

"I fan Nintendo dovrebbero tenere d’occhio Bloober Team"

"Sto cercando di realizzare i miei sogni personali", ha dichiarato Babieno. "Sono un grande fan di Nintendo. I più importanti titoli horror erano disponibili su Nintendo GameCube. È stato un periodo d'oro per i fan Nintendo. In un certo senso, vorremmo essere noi ad aprire un nuovo capitolo per Nintendo oggi."

Ha poi aggiunto: "Abbiamo dei piani. Non possiamo ancora condividere la nostra visione per il futuro. Ma sicuramente i fan Nintendo dovrebbero tenere d'occhio Bloober Team."

Il primo titolo horror dello studio a sbarcare su Switch 2 sarà Cronos: The New Dawn, in uscita il 5 settembre. Per quanto riguarda il futuro, non resta che attendere: il nome più gettonato è ovviamente quello del remake di Silent Hill 2, uscito lo scorso ottobre come esclusiva console per PS5 e PC. Ma non si possono escludere altri titoli del catalogo Bloober, come Layers of Fear o The Medium. Staremo a vedere.