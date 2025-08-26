0

iPhone 17 in arrivo: Apple conferma la data dell’evento e promette sorprese

Gli inviti sono stati inviati alla stampa con il claim "Awe dropping": attesi iPhone 17, nuovi Apple Watch e forse il debutto di un modello più sottile della linea.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   26/08/2025
Apple ha ufficializzato la data del suo prossimo keynote: l'evento si terrà martedì 9 settembre alle 10:00 PT, quindi alle ore 19.00 qui in Italia, direttamente dall'Apple Park. Come da tradizione, la compagnia di Cupertino ha inviato gli inviti ai media e agli analisti, accompagnati da uno slogan che gioca sull'effetto sorpresa: "Awe dropping". L'appuntamento sarà trasmesso in streaming sul sito ufficiale, mantenendo il formato digitale introdotto nel 2020.

L’iPhone 17 al centro della scena

Protagonista indiscusso dell'evento sarà l'iPhone 17, nuova iterazione dello smartphone che continua a rappresentare il cuore del business Apple. Secondo gli analisti, la gamma presenterà aggiornamenti legati soprattutto ai processori e alle prestazioni generali, con un focus sull'efficienza energetica e sull'esperienza utente. Un'evoluzione attesa, che segna il passo annuale della strategia dell'azienda.

Tra le indiscrezioni più interessanti spicca quella di un nuovo modello "slim", destinato ad affiancare le versioni standard e Pro. Questo iPhone sarebbe più sottile e leggero, ma con compromessi in termini di autonomia e fotocamera. Una scelta che richiama la filosofia "Air" già adottata per i portatili e che punta a soddisfare chi cerca design e portabilità sopra ogni altra cosa.

Apple Watch e altre novità

Settembre è tradizionalmente anche il mese degli aggiornamenti per Apple Watch. Anche quest'anno, insieme ai nuovi iPhone, dovrebbero debuttare versioni aggiornate dello smartwatch, con miglioramenti nelle prestazioni e nuove funzionalità legate al fitness e alla salute. Non sono escluse sorprese su altri prodotti, ma la parte principale della presentazione sarà inevitabilmente legata alla nuova generazione di iPhone.

Con un claim che promette meraviglia e un pubblico sempre curioso di scoprire cosa riserva il futuro della mela morsicata, il keynote del 9 settembre si preannuncia come uno degli appuntamenti più seguiti dell'anno nel mondo tech.

