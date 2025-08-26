Google lancia Gemini 2.5 Flash Image: l’editor AI che punta a superare ChatGPT

Google ha annunciato Gemini 2.5 Flash Image, l'ultimo aggiornamento del suo chatbot Gemini che integra un potente modello di editing visivo. Disponibile da oggi per tutti gli utenti nell'app Gemini e per sviluppatori tramite API, AI Studio e Vertex AI, il nuovo strumento è stato progettato per migliorare drasticamente la qualità delle modifiche a immagini e fotografie. L'obiettivo è chiaro: recuperare terreno rispetto a OpenAI, che con GPT-4o e il suo editor nativo aveva catalizzato l'attenzione globale.

Editing più preciso e naturale Una delle criticità storiche degli editor AI è la difficoltà nel preservare la coerenza dei dettagli. Cambiare un colore o inserire un oggetto rischiava di alterare il volto di una persona o distorcere lo sfondo. Gemini 2.5 Flash Image affronta il problema con un approccio più avanzato, in grado di mantenere l'integrità visiva di volti, animali e oggetti anche dopo interventi complessi. Gli utenti possono quindi, ad esempio, cambiare il colore di una maglietta senza compromettere l'immagine complessiva. Apple potrebbe affidarsi a Gemini per la nuova Siri, secondo alcune indiscrezioni Il nuovo modello era già comparso nelle scorse settimane sulla piattaforma di valutazione LMArena, dove si era fatto notare con lo pseudonimo "nano-banana". I risultati avevano stupito la community, con performance considerate di livello superiore rispetto a molti concorrenti. Ora Google ha confermato ufficialmente che si trattava proprio del cuore visivo di Gemini 2.5 Flash, dichiarando che il modello è "state-of-the-art" nei principali benchmark di editing.