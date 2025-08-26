0

Se vi piace schiantarvi sui marciapiedi, skate. ha una data per l'accesso anticipato

Electronic Arts e Full Circle hanno pubblicato un nuovo trailer per annunciare la data dell'accesso anticipato di skate.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   26/08/2025
Dopo anni di sviluppo, l'editore Electronic Arts e lo studio di sviluppo Full Circle hanno annunciato la data d'uscita in accesso anticipato di skate., pubblicando contestualmente un nuovo trailer che mostra il gioco in azione.

Ci potremo giocare a partire dal 16 settembre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC. Sarà scaricabile gratuitamente, offrirà il supporto multipiattaforma e la cross progression da subito.

Il trailer

Ambientato a San Vansterdam, un mondo aperto con quattro quartieri distinti (Hedgemont, Gullcrest, Market Mile e Brickswich), skate. è un'esperienza multiplayer incentrata sullo skateboard. I giocatori potranno scoprire dei luoghi incredibili, come la Skattedrale del Sacro Roll, una ex chiesa trasformata in paradiso per skater, in cui eseguire dei trick pazzeschi e interagire con gli amici online.

Mosso dal motore Frostbite, proprietario di Electronic Arts, skate. offre controlli molto precisi per creare delle situazioni senza paragoni. I trick eseguibili saranno così tanti che avrete bisogno dell'aiuto della "Skatepedia" integrata, con cui tenere traccia dei vostri progressi.

Mike McCartney, produttore esecutivo, ha sottolineato come skate. rappresenti un'evoluzione completa della serie, mirata a celebrare la libertà, la creatività e la comunità dello skateboard. La possibilità di muoversi senza tavola ai piedi, permette di esplorare la città anche in verticale, arrampicandosi e scoprendo nuovi luoghi.

skate. offrirà anche numerose attività, incluse delle sfide a rotazione, "Conquista lo spot" e "Throwdown" tra amici. La modalità "Assisti" permette di teletrasportarsi direttamente nelle sessioni live degli altri. Il feedback della community è stato fondamentale durante lo sviluppo e continuerà ad esserlo durante l'accesso anticipato, con l'aggiunta di nuovi contenuti stagionali, sfide e aggiornamenti del mondo di gioco. Del resto era già noto che sarebbe stato un live service puro.

Jeff Seamster, caporeparto creativo, ha ribadito l'importanza della community, con cui il gioco è stato co-creato per offrire un ambiente aperto e accogliente. San Vansterdam è stata costruita per gli skater, e sarà la community a mantenerla viva. L'accesso anticipato sarà solo l'inizio del viaggio.

