Svelata la colonna sonora di NBA 2K26, con Chemical Brothers, Green Day, Kendrick Lamar e tanti altri

2K ha presentato la colonna sonora della Stagione 1 di NBA 2K26, che include classici senza tempo e artisti contemporanei.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   26/08/2025
Karl-Anthony Towns in NBA 2K26
NBA 2K26
NBA 2K26
In vista dell'ormai imminente debutto nei negozi, fissato al prossimo 5 settembre, oggi è stata svelata la colonna sonora al completo di NBA 2K26, che come al solito include artisti e gruppi per ogni gusto e genere musicale.

Parliamo di una playlist di 47 tracce musicali composte da artisti contemporanei di fama mondiale, tra cui Kendrick Lamar, Doechii, Ice Cube, Denzel Curry, Future, BigXthaPlug, Wu-Tang Clan, Master P. A loro si aggiungono anche classici, come la mitica "Song 2" dei Blur e "When I come Around" dei Green Day.

Tutte le tracce di NBA 2K26

La selezione delle tracce della Stagione 1 è stata affidata alla star delle NBA e atleta di copertina di NBA 2K26 Shai Gilgeous-Alexander, che ha scelto personalmente i brani che meglio riflettono il suo stile dentro e fuori il campo. Ma non è finita qui. Infatti, nel corso delle prossime stagioni la colonna sonora verrà ampliata con l'aggiunta di ulteriori canzoni.

Vediamo l'elenco completo dei brani inclusi in NBA 2K26:

  • "tv off" di Kendrick Lamar feat. lefty g**play
  • "Type S***" di Future, Metro Boomin, Travis Scott, Playboi Carti
  • "C.R.E.A.M. (Cash Rules Everything Around Me)" di Wu-Tang Clan
  • "STILL IN THE PAINT" di Denzel Curry feat. LAZER DIM 700 & Bktherula
  • "Make 'Em Say Ugh" di Master P, Silkk The Shocker, Mia X, & Fiend
  • "CATFISH" di Doechii
  • "Song 2" di Blur
  • "When I Come Around" di Green Day
  • "NEW DROP" di Don Toliver
  • "Embrace It" di Ndotz
  • "Neverender" di Justice feat. Tame Impala
  • "MUTT" di Leon Thomas
  • "You Know How We Do It" di Ice Cube
  • "Fall Back" di Lithe
  • "Boogieman" di EBK Jaaybo
  • "The Largest" di BigXthaPlug
  • "What I Got" di Sublime
  • "Lean Back" di Terror Squad, Fat Joe, Remy Ma
  • "Bali" di 88GLAM feat. NAV
  • "Insane in the Brain" di Cypress Hill
  • "2 Slippery" di Luh Tyler feat. BossMan Dlow
  • "Homebody" di Rob49
  • "Feelin' Myself" di Mac Dre
  • "Bad Choices" di Larry June, 2Chainz & The Alchemist
  • "86 Sentra" di NxWorries, Anderson .Paak, & Knxwledge
  • "Sinner" di Samara Cyn
  • "PUSH 2 START" di Tyla
  • "Back On 74" di Jungle
  • "Lose Control" di EARTHGANG, Jafunk, e Young Franco
  • "Certified" di Coast Contra, Masta Ace, & Marco Polo
  • "WE ON GO" di BIA
  • "Law N Order" di GELO
  • "八方來財" di SKAI ISYOURGOD
  • "Team Tomodachi" di Yuki Chiba
  • "Wars & Rumors of Wars (Freestyle)" di Mick Jenkins
  • "Connected" di Stereo MCs
  • "Block Rockin' Beats" di Chemical Brothers
  • "Jam On It" di Newcleus
  • "Big Stepper" di Real Farmer
  • "NIGHTWALKING" di GANS
  • "Carnival" di Vona Vella
  • "Ride On" di Evan Williams
  • "REVIVAL" di The Lamonts
