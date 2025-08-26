Svelata la colonna sonora di NBA 2K26, con Chemical Brothers, Green Day, Kendrick Lamar e tanti altri

In vista dell'ormai imminente debutto nei negozi, fissato al prossimo 5 settembre, oggi è stata svelata la colonna sonora al completo di NBA 2K26, che come al solito include artisti e gruppi per ogni gusto e genere musicale.
Parliamo di una playlist di 47 tracce musicali composte da artisti contemporanei di fama mondiale, tra cui Kendrick Lamar, Doechii, Ice Cube, Denzel Curry, Future, BigXthaPlug, Wu-Tang Clan, Master P. A loro si aggiungono anche classici, come la mitica "Song 2" dei Blur e "When I come Around" dei Green Day.
Tutte le tracce di NBA 2K26
La selezione delle tracce della Stagione 1 è stata affidata alla star delle NBA e atleta di copertina di NBA 2K26 Shai Gilgeous-Alexander, che ha scelto personalmente i brani che meglio riflettono il suo stile dentro e fuori il campo. Ma non è finita qui. Infatti, nel corso delle prossime stagioni la colonna sonora verrà ampliata con l'aggiunta di ulteriori canzoni.
Vediamo l'elenco completo dei brani inclusi in NBA 2K26:
- "tv off" di Kendrick Lamar feat. lefty g**play
- "Type S***" di Future, Metro Boomin, Travis Scott, Playboi Carti
- "C.R.E.A.M. (Cash Rules Everything Around Me)" di Wu-Tang Clan
- "STILL IN THE PAINT" di Denzel Curry feat. LAZER DIM 700 & Bktherula
- "Make 'Em Say Ugh" di Master P, Silkk The Shocker, Mia X, & Fiend
- "CATFISH" di Doechii
- "Song 2" di Blur
- "When I Come Around" di Green Day
- "NEW DROP" di Don Toliver
- "Embrace It" di Ndotz
- "Neverender" di Justice feat. Tame Impala
- "MUTT" di Leon Thomas
- "You Know How We Do It" di Ice Cube
- "Fall Back" di Lithe
- "Boogieman" di EBK Jaaybo
- "The Largest" di BigXthaPlug
- "What I Got" di Sublime
- "Lean Back" di Terror Squad, Fat Joe, Remy Ma
- "Bali" di 88GLAM feat. NAV
- "Insane in the Brain" di Cypress Hill
- "2 Slippery" di Luh Tyler feat. BossMan Dlow
- "Homebody" di Rob49
- "Feelin' Myself" di Mac Dre
- "Bad Choices" di Larry June, 2Chainz & The Alchemist
- "86 Sentra" di NxWorries, Anderson .Paak, & Knxwledge
- "Sinner" di Samara Cyn
- "PUSH 2 START" di Tyla
- "Back On 74" di Jungle
- "Lose Control" di EARTHGANG, Jafunk, e Young Franco
- "Certified" di Coast Contra, Masta Ace, & Marco Polo
- "WE ON GO" di BIA
- "Law N Order" di GELO
- "八方來財" di SKAI ISYOURGOD
- "Team Tomodachi" di Yuki Chiba
- "Wars & Rumors of Wars (Freestyle)" di Mick Jenkins
- "Connected" di Stereo MCs
- "Block Rockin' Beats" di Chemical Brothers
- "Jam On It" di Newcleus
- "Big Stepper" di Real Farmer
- "NIGHTWALKING" di GANS
- "Carnival" di Vona Vella
- "Ride On" di Evan Williams
- "REVIVAL" di The Lamonts