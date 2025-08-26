Svelata la colonna sonora di NBA 2K26, con Chemical Brothers, Green Day, Kendrick Lamar e tanti altri

In vista dell'ormai imminente debutto nei negozi, fissato al prossimo 5 settembre, oggi è stata svelata la colonna sonora al completo di NBA 2K26 , che come al solito include artisti e gruppi per ogni gusto e genere musicale.

Tutte le tracce di NBA 2K26

La selezione delle tracce della Stagione 1 è stata affidata alla star delle NBA e atleta di copertina di NBA 2K26 Shai Gilgeous-Alexander, che ha scelto personalmente i brani che meglio riflettono il suo stile dentro e fuori il campo. Ma non è finita qui. Infatti, nel corso delle prossime stagioni la colonna sonora verrà ampliata con l'aggiunta di ulteriori canzoni.

Vediamo l'elenco completo dei brani inclusi in NBA 2K26: