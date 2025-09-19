0

NBA 2K26 al suo minimo storico su Amazon: dimostra di essere un vero clutch player e sfrutta la promo

Su Amazon, oggi, è presente un maxi sconto su NBA 2K26, il titolo dedicato alla pallacanestro americana viene venduto al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   19/09/2025
Oggi Amazon ha deciso di fare un regalo a tutti gli appassionati di basket e della lega di pallacanestro più importante al mondo: NBA 2K26 viene messo in offerta con uno sconto in formato XL del 29% che fa calare il suo prezzo fino a 57,90€: minimo storico sulla piattaforma! Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Preparati a dominare ogni possesso grazie a una tecnologia immersiva che trasforma i filmati originali della NBA in un gameplay realistico. Ogni palleggio, cambio mano e movimento in campo è riprodotto con precisione. 2K ha sfruttato i filmati di giocatori reali del presente e del passato per settare le animazioni.

Ulteriori dettagli sul gioco

In La mia CARRIERA, puoi creare il giocatore dei tuoi sogni e guidarlo dalla fase di astro nascente fino a diventare una superstar globale. Affronta scenari spettacolari e collabora con amici per sfidare i rivali, mostrando tutto il tuo talento e strategia di gioco.

SGA in NBA 2K26
SGA in NBA 2K26

La modalità MyTEAM ti permette di collezionare leggende passate e presenti, costruire il tuo roster ideale e mettere alla prova il tuo Dream Team sia in modalità singola sia multiplayer. Con nuove carte da ottenere, puoi potenziare continuamente la tua squadra e vivere un'esperienza personalizzata. Per ulteriori approfondimenti dai un'occhiata alla nostra recensione proprio di NBA 2K26.

