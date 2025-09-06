NBA 2K26, la recensione: il basket ai massimi livelli, con qualche riserva

Tra queste NBA 2K è tra quelle più apprezzate , grazie a un gameplay in grado di replicare sempre più fedelmente le gesta di LeBron e soci, un po' per la sua capacità di sintetizzare la "cultura NBA", ovvero tutto quell'insieme di moda, personaggi e musica che circonda le superstar a stelle e strisce.

La fine dell'estate coincide solitamente con l'inizio della scuola e dei principali campionati professionistici mondiali. E con la nuova stagione sportiva arrivano anche le simulazioni videoludiche, desiderose di offrire anche a chi non ha i mezzi fisici adatti la possibilità di rivivere, almeno in parte, le emozioni e gesta dei propri idoli.

Pro Play, ancora tu

Quello che sta facendo la differenza nei giochi sportivi, in NBA 2K e EA FC in particolare, negli ultimi anni è l'emergere di tecnologie di machine learning capaci di tradurre in dati di gioco dei semplici filmati d'archivio. Questo ha consentito di imprimere un'accelerazione notevole allo sviluppo tecnologico di questo genere di videogiochi: quello che prima richiedeva settimane se non mesi per essere creato, tra sessioni di motion capture e animazioni disegnate al computer, adesso viene fatto in automatico da una macchina, che prende i movimenti delle superstar in una partita reale e li integrata direttamente nel gioco. Questo si traduce da una parte in un parco di animazioni più vasto, realistico e preciso, dall'altra in movimenti personalizzati per un numero davvero vasto di atleti, anche del passato.

È il secondo anno di Pro Play, questo il nome della tecnologia utilizzata da Visual Concepts, e si vede. Quanto di buono si è cominciato a intravedere nella scorsa edizione, adesso trova un'applicazione costante, pervasiva. I corpi sono più solidi, i contatti più duri, i passi misurati, tanto che i piedi sono quasi sempre ancorati al terreno. La corsa di Wemby è differente da quella di Jokic, così come il rilascio di Curry è differente da quello di Giannis e tutto questo si vede e si sente. Sfuggire ai blocchi è difficile, così come tagliare fuori un rimbalzista è il modo migliore per accalappiare la palla. Quando però un giocatore come Shai Gilgeous-Alexander trova mezzo centimetro di campo libero davanti a sé è possibile puntare dritto a canestro, esattamente come nella realtà.

Da questo punto di vista NBA 2K26 si fa valere e i passi in avanti fatti sono evidenti. Il videogiocatore ha la sensazione di avere il controllo quasi totale del proprio alter ego, grazie a una curva di apprendimento che consente sia di giocare in maniera molto rilassata, con difese lasche e percentuali al tiro bulgare, sia di alzare il livello e vedere i cestisti in campo diventare dei veri e propri mastini in difesa e cecchini in attacco. A quel punto usare la levetta destra del gamepad diventa altamente consigliato (nonostante ci sia una combinazione di tasti per tutto, come è possibile apprendere nell'esaustiva 2K University), in modo da diventare sia fantasiosi al palleggio, sia imprevedibili alla conclusione.

Melo, la tua leggenda crescerà o si spegnerà col passare degli anni?

Il parco mosse a disposizione, infatti, è vastissimo e con la giusta perizia si può davvero provare a replicare lo stile di tutte le stelle NBA scegliendo di volta in volta la mano da usare, o il tipo di movimento da eseguire: basterà inclinare la leva analogica destra in un modo o in un altro, a breve o fino in fondo, e si otterranno risultati profondamente differenti. Poi starà al giocatore indovinare il giusto tempismo per segnare, che sarà determinato da un mix di cose, come l'abilità del cestista, il tipo di movimento, la distanza dal canestro e la presenza o meno di un difensore.

Anche il sistema di intelligenza artificiale è stato potenziato: i difensori sono ora più reattivi e si adattano meglio alla tattica del giocatore, mentre gli attaccanti possono sfruttare nuove opzioni per aggirare la difesa. Le dinamiche di squadra sono più fluide, con i compagni che sembrano reagire in modo più intuitivo alle scelte tattiche del giocatore, facendo blocchi o aprendosi per un tiro. La fisica della palla è anch'essa migliorata, risultando più naturale, nonostante emergano ancora i momenti nei quali il rimbalzo al ferro viene "pilotato" dall'esito del tiro (ovvero se si sbaglia il tempismo del rilascio la palla a volte uscirà dal ferro anche se sembra destinata ad andare dentro), così come alcuni passaggi lunghi vengono aggiustati per essere intercettati. Si tratta di difetti storici che sono ancora presenti, ma va notato come la loro incidenza sia sempre più marginale.

Lillard è presente, nonostante l'infortunio

Quest'anno debutta inoltre la filosofia "se è verde, è canestro", ovvero un aiuto visivo che garantisce un canestro se si è in grado di fermare il cursore nella zona verde dell'indicatore. Sembrerebbe un aiuto davvero prezioso, soprattutto per coloro che non hanno sufficiente dimestichezza per riconoscere da un'animazione quanto effettuare il rilascio perfetto, peccato che questo sistema ci abbia convinto a metà: è vero che quando si azzecca il tempismo perfetto il risultato è garantito, ma troppo spesso capita che l'area verde cambi in corsa, spingendoci a commettere un errore. In altre parole, durante l'esecuzione di un tiro, ci è capitato spesso di rilasciare il tasto in quello che sembrava essere il "momento giusto" per poi scoprire troppo tardi che non lo era più, facendoci sbagliare un apparentemente comodo layup o un tiro da tre. È vero che questo succede perché nel frattempo sono cambiate le condizioni dell'esecuzione, ovvero un difensore che era distante si è fatto sotto, ma a nostro avviso sarebbe meno ingannevole dare un'indicazione unica, che magari già tenga in conto l'intervento avversario. O al massimo che si resetti solo in caso di cambio di movimento.