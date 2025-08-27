NBA 2K26 amplia enormemente La Città per PC, PS5, Xbox Series X | S e Nintendo Switch 2

2K ha svelato delle novità per la modalità La Città di NBA 2K26 , disponibile per le versioni PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X | S.

Tutto quello che possiamo aspettarci da la Città di NBA 2K26

La Città proporrà un nuovo layout, con una struttura pensata per essere più accessibile e comoda: lo scopo è fare in modo che i giocatori possano scendere in campo più rapidamente e vedere sempre ogni parte della Città, così da spostarsi in un attimo da un punto all'altro. Su PS5 e Xbox Series X | S, inoltre, sarà possibile giocare a 60 FPS nella Città.

Il Parco Stagione torna con nuove funzioni, così che ogni stagione sia unica, visto che ci sarà un Parco nuovo, compresi remaster in HD di quattro iconici Il mio PARCO di NBA 2K16. In questa area si potrà competere per diventare il MVP del Parco, ottenere una serie di vittorie o bloccare una squadra avversaria di successo e ottenere VC con il bonus Streak Breaker. Durante la Stagione 1 vedremo la location Parco Skyline, ovvero un parco urbano.

Ci sono inoltre nuove Bande, con Logo personalizzabile, un nuovo livello Banda visibile sulla targhetta del profilo Il mio Giocatore: al massimo possono entrare 50 giocatori, ma è possibile anche limitare il tutto ai propri amici. La Banda può completare obiettivi settimanali, con 30 livelli disponibili e varie ricompense (loghi, abbigliamenti, moltiplicatori di ricompense e non solo).

La Città di NBA 2K26 proporrà anche Classifiche sparse per la mappa: evidenzieranno i migliori giocatori in varie categorie. Ci saranno anche delle Statue da 3,6 metri de Il mio Giocatore per ogni modalità, che mostreranno i migliori giocatori della propria regione geografica.

Pro-AM Summit, invece, sarà attivo due volte a settimana e i giocatori potranno esibirsi in tornei da 3 vs 3 o 5 vs 5 per ottenere ricompense di alto livello. A questo aggiungiamo Street Kings, una nuova modalità per sfidare la CPU di alto livello posizionata nella stessa area di Streetball, con un'estetica da università in stile romano.

Infine, La Città propone altri aggiornamenti come nuove sfide per Principianti, Quotidiane, Stagionali e a Vita, poter cambiare le caratteristiche de Il mio Giocatore senza lasciare l'area e un Il mio Campo aggiornato, dove migliorare le proprie abilità in libertà.

Vi ricordiamo che è stata svelata la colonna sonora di NBA 2K26, con Chemical Brothers, Green Day, Kendrick Lamar e tanti altri.