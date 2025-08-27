Helldivers 2 arriva su Xbox e i giocatori si fiondano in battaglia, stando al numero di utenti contemporanei

In attesa di avere numeri ufficiali, possiamo intanto rilevare che Helldivers 2 ha avuto un ottimo impatto al suo lancio su Xbox Series X|S, considerando che il gioco ha raggiunto una quantità di utenti contemporanei da record.
Helldivers 2 è arrivato ieri su Xbox Series X|S, accompagnato peraltro da una geniale collaborazione con Halo 3 ODST come nuovo Titolo di Guerra, a salutare nel migliore dei modi il nuovo pubblico, e sembra che l'operazione di espansione multipiattaforma abbia ottenuto ottimi risultati.
Si tratta peraltro di un momento piuttosto rilevante sul fronte del mercato videoludico, considerando che si tratta di un gioco pubblicato da Sony e trattato finora come una sorta di produzione first party (pur non essendo tale, visto che Arrowhead è un team indipendente) che approda su Xbox.
Un lancio che sembra aver avuto successo
Shams Jorjani di Arrowhead ha svelato il nuovo numero di giocatori contemporanei raggiunto proprio nella prima giornata di lancio del titolo su Xbox: ben 500.490, a quanto pare, in base a quanto riferito su Discord.
Non sappiamo se si tratti di un record in termini di utenti complessivi su tutte le piattaforme, ma è certamente un notevole picco registrato in questi mesi, che supera anche il massimo mai rilevato sul solo Steam, che finora ha raccolto la maggior parte dei giocatori.
Rimaniamo dunque in attesa di capire come sia andato precisamente il gioco su Xbox, ma Arrowhead sembra decisamente soddisfatta.
Nel frattempo, il supporto continua ed è stato annunciato il nuovo aggiornamento in arrivo a settembre, intitolato Nel Cuore dell'Ingiustizia.