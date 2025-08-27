Helldivers 2 arriva su Xbox e i giocatori si fiondano in battaglia, stando al numero di utenti contemporanei

In attesa di avere numeri ufficiali, possiamo intanto rilevare che Helldivers 2 ha avuto un ottimo impatto al suo lancio su Xbox Series X|S, considerando che il gioco ha raggiunto una quantità di utenti contemporanei da record.

Helldivers 2 è arrivato ieri su Xbox Series X|S, accompagnato peraltro da una geniale collaborazione con Halo 3 ODST come nuovo Titolo di Guerra, a salutare nel migliore dei modi il nuovo pubblico, e sembra che l'operazione di espansione multipiattaforma abbia ottenuto ottimi risultati.

Si tratta peraltro di un momento piuttosto rilevante sul fronte del mercato videoludico, considerando che si tratta di un gioco pubblicato da Sony e trattato finora come una sorta di produzione first party (pur non essendo tale, visto che Arrowhead è un team indipendente) che approda su Xbox.