Resident Evil Requiem: svelate le modelle su cui sono basate Grace e Alyssa Ashcroft

Resident Evil Requiem introduce alcuni personaggi completamente nuovi, a partire dalla protagonista Grace Ashcroft, recuperando altri meno noti come la madre Alyssa Ashcroft, e in questi giorni sono emerse informazioni relative alle modelle su cui sono basate le due donne all'interno del gioco.

Grace è modellata sulle fattezze di Julia Pratt, mentre Alyssa ha il volto di Kate Delic, come è facile capire guardando anche le immagini a confronto raccolte dal solito Dusk Golem, noto leaker legato a Capcom e alla serie in questione che ha raccolto varie informazioni tratte dagli articoli pubblicati in questi giorni.

È una specie di classico dei recenti capitoli di Resident Evil: molto spesso i principali personaggi, in particolare quelli femminili, sono basati sulle fattezze di modelle e attrici in maniera piuttosto fedele, e anche in questo caso questa caratteristica viene confermata.