Resident Evil Requiem: svelate le modelle su cui sono basate Grace e Alyssa Ashcroft

Resident Evil Requiem introduce alcuni personaggi completamente nuovi, a partire dalla protagonista Grace Ashcroft, recuperando altri meno noti come la madre Alyssa Ashcroft, e in questi giorni sono emerse informazioni relative alle modelle su cui sono basate le due donne all'interno del gioco.
Grace è modellata sulle fattezze di Julia Pratt, mentre Alyssa ha il volto di Kate Delic, come è facile capire guardando anche le immagini a confronto raccolte dal solito Dusk Golem, noto leaker legato a Capcom e alla serie in questione che ha raccolto varie informazioni tratte dagli articoli pubblicati in questi giorni.
È una specie di classico dei recenti capitoli di Resident Evil: molto spesso i principali personaggi, in particolare quelli femminili, sono basati sulle fattezze di modelle e attrici in maniera piuttosto fedele, e anche in questo caso questa caratteristica viene confermata.
La somiglianza con le due modelle è evidente
La somiglianza di Grace con Julia Pratt e di Alyssa con Kate Delic risulta evidente guardando le immagini allegate al messaggio pubblicato da Dusk Golem, riportato qui sotto, a corredo delle informazioni raccolte.
Grace è la protagonista di Resident Evil Requiem: si tratta di un'agente dell'FBI che sta investigando su una serie morti avvenute presso un misterioso hotel dove pare sia morta sua madre Alyssa Ashcroft, personaggio che era comparso per la prima volta in Resident Evil Outbreak.
La storia si svolge 30 anni dopo la distruzione di Raccoon City avvenuta durante gli eventi di Resident Evil 3: Nemesis e avrà ovviamente collegamenti con gli altri capitoli della serie, rappresentando un misto tra spinte innovative e un recupero della tradizione, di cui il ritorno a Raccoon City pare emblematico.
Resident Evil Requiem era presente alla Gamescom 2025, dove abbiamo finalmente provato il ritorno dell'horror di Capcom.