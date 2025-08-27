Judas torna a mostrarsi: Ken Levin spiega come funziona la nostra nemesi e come dipenderà dalle nostre scelte

Il creativo spiega prima di tutto di essere consapevole che il team è in silenzio da tempo e vuole creare un rapporto con i fan con delle piccole presentazioni più regolari : non ci saranno regolarmente nuovi trailer, ma verranno spiegati vari dettagli del gioco (senza fare troppi spoiler).

Le novità di Judas presentate da Ken Levine

Ken Levine spiega che uno dei fulcri del gioco è il sistema dei cattivi, i "villain". Se in BioShock gli antagonisti erano fissi, in Judas non sarà così, visto che vi saranno tre personaggi che fanno parte del gruppo dei "Big 3" che vogliono essere tuoi amici, ma se ignoriamo uno per troppo tempo, lui diverrà il cattivo.

Il cattivo agirà quindi nel gioco e userà le proprie capacità per crearti difficoltà. Ad esempio, in Judas puoi evocare un robot soldato con testa di cavallo e fucile, ma se hai fatto arrabbiare tale "Tom" (che appare come una sorta di sceriffo) esso trasformerà il robot soldato in un tuo nemico. Levine spiega che questa è una interazione minore e non vuole per ora mostrare gli eventi più significativi.

L'idea è di dare grande valore ai personaggi e fare in modo non solo che tu conosca loro e quindi "soffra" quando uno diventa il cattivo e ti tradisce, ma anche che loro conoscano te in base al modo in cui combatti, crei oggetti e come interagisci con gli altri due personaggi. Inoltre, i tre personaggi cercheranno di ottenere la tua attenzione e la tua approvazione corrompendoti, salvandoti in battaglia, insultando gli altri due personaggi o condividendo dei segreti oscuri. Alla fine, però, dovremo decidere di chi ci fidiamo e chi invece dovremo allontanare e trasformare nel cattivo.

Infine, precisa che non è ancora arrivato il momento di svelare la data di uscita di Judas.