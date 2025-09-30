Judas è una svolta radicale e non è un BioShock con un altro nome, dice Ken Levine

Quando Judas è stato presentato per la prima volta, i fan di BioShock hanno subito pensato che era in arrivo un nuovo gioco che avrebbe offerto lo stesso tipo di esperienza. Dopotutto, Judas è un immersive sim in prima persona con elementi da sparatutto con anche poteri elementali da scatenare sui nemici ed è sempre realizzato da Ken Levine.

Le parole di Levine su Judas

Parlando con MrMattyPlays su YouTube, Levine ha spiegato che comprende i paragoni tra i due franchise, ma suggerisce ai giocatori di aspettarsi alcuni "elementi radicalmente diversi" da BioShock.

"Ci sono parti di Judas che sono molto simili a BioShock e ci sono parti di Judas che sono molto molto diverse. Sono certo che le persone hanno notato che c'è una pistola in una mano, poteri nell'altra. Ci sono ulteriori cose che non abbiamo mostrato, ma il modo in cui il gioco funziona, il modo in cui il gioco è popolato e il modo in cui scegli tra le varie relazioni [con i personaggi] è qualcosa che non abbiamo mai fatto prima."

"Il modo in cui il mondo è dettagliato, in cui gli scontri iniziano, il modo in cui scegli i percorsi, questa cose sono tutte radicalmente diverse. Questa è probabilmente la svolta più radicale che abbiamo fatto da quando ho realizzato BioShock."

L'impressione è quindi che non dovreste aspettarvi BioShock ma con un nome diverso: lo trovate positivo? Vi piace l'idea di un'opera che tenti di innovare la formula, oppure vi preoccupa? Ricordiamo anche che Ken Levin ha spiegato come funziona la nostra nemesi e come dipenderà dalle nostre scelte.