La data di uscita di World of Warcraft: Midnight potrebbe essere stata svelata in anticipo

Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma il leaker che potrebbe aver svelato la data di uscita di World of Warcraft: Midnight è un nome considerato decisamente affidabile: si tratta di Billbil-kun, diventato quasi una certezza per quanto riguarda queste informazioni e che dunque prendiamo in seria considerazione.
In attesa di un annuncio ufficiale da parte di Blizzard, il noto informatore ha riferito che la prossima grande espansione del più celebre MMORPG al mondo arriverà il 26 febbraio 2026, dunque relativamente presto e andandosi a piazzare in una prima parte del nuovo anno che sembra già piuttosto ricca.
Inutile dire che si tratta di un evento di notevole portata per tutta la community di World of Warcraft, che a distanza di anni continua ad essere decisamente nutrita e che si riverserà probabilmente in massa all'interno del gioco di ruolo online per provare questa nuova porzione di avventura.
Un inizio anno molto impegnativo
Sulle pagine di Dealabs è spuntato il nuovo report da parte del noto leaker in questione, a poche ore ormai dal lancio dell'alpha di World of Warcraft: Midnight, in arrivo il 2 ottobre, consentendo una prima prova dei nuovi contenuti ma solo a un pubblico molto ristretto.
Per quanto riguarda il lancio vero e proprio di Midnight, pare che sia previsto dunque per il 26 febbraio 2026, con le prenotazioni che dovrebbero partire il mese prossimo e alcuni dettagli emersi contestualmente anche sulla Collector's Edition, tra contenuti e prezzi.
Come già noto, la Epic Edition digitale costerà 89,99€, ma per i grandi appassionati di World of Warcraft c'è anche un'edizione speciale da collezionisti al prezzo di 139,99€, contenente diversi elementi esclusivi:
- 3 giorni di accesso anticipato a Midnight (dunque a dal 23 febbraio)
- 2000 monete in valuta in-game
- Artbook con copertina rigida
- Spilla da collezione
- Replica di Dark Heart
Dopo aver visto lo spettacolare trailer cinematografico con periodo d'uscita alla Gamescom, attendiamo dunque un annuncio ufficiale da Blizzard sul lancio.