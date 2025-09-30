My Hero Academia: All's Justice ha una data di uscita, annunciata con un trailer

Bandai Namco e Byking hanno annunciato la data di uscita di My Hero Academia: All's Justice, il nuovo arena fighter basato sull'opera di Kohei Horikoshi che sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 6 febbraio 2026.
Come si può vedere nello spettacolare trailer qui sotto, il gioco porterà sullo schermo l'appassionante arco narrativo della Final War, andando a caratterizzare una modalità storia ricca di sequenze di intermezzo esclusive, coadiuvata da un multiplayer competitivo in cui potremo controllare sia gli Eroi che i Cattivi.
All's Justice potrà vantare il roster più grande di sempre per un gioco basato su My Hero Academia, coinvolgendoci in emozionanti combattimenti tre-contro-tre in cui potremo concatenare combo, cambiare personaggi al volo e sfruttare devastanti sinergie tattiche per ottenere la vittoria.
Fra le novità di questo nuovo tie-in spicca la meccanica Rising, che consente di potenziare attacco, velocità e abilità dei Quirk, rendendo ogni scontro ancora più dinamico e spettacolare.
Un nuovo viaggio nel mondo di My Hero Academia
Annunciato lo scorso luglio, My Hero Academia: All's Justice includerà una serie di contenuti originali, realizzati appositamente per il gioco. La modalità Team Up Mission, ad esempio, ci metterà al fianco degli studenti della classe 1-A in uno spazio virtuale, fra missioni cooperative e mappe inedite.
Una volta completata, sarà possibile accedere alle Archives Battle, una modalità che consente di rivivere alcuni fra i combattimenti più iconici dell'anime di My Hero Academia. Dopodiché tutto culminerà con lo scontro finale One for All e All for One, che non mancherà di coinvolgere gli appassionati.