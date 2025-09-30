My Hero Academia: All's Justice ha una data di uscita, annunciata con un trailer

Bandai Namco e Byking hanno annunciato la data di uscita di My Hero Academia: All's Justice, il nuovo arena fighter basato sull'opera di Kohei Horikoshi che sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 6 febbraio 2026.

Come si può vedere nello spettacolare trailer qui sotto, il gioco porterà sullo schermo l'appassionante arco narrativo della Final War, andando a caratterizzare una modalità storia ricca di sequenze di intermezzo esclusive, coadiuvata da un multiplayer competitivo in cui potremo controllare sia gli Eroi che i Cattivi.

All's Justice potrà vantare il roster più grande di sempre per un gioco basato su My Hero Academia, coinvolgendoci in emozionanti combattimenti tre-contro-tre in cui potremo concatenare combo, cambiare personaggi al volo e sfruttare devastanti sinergie tattiche per ottenere la vittoria.

Fra le novità di questo nuovo tie-in spicca la meccanica Rising, che consente di potenziare attacco, velocità e abilità dei Quirk, rendendo ogni scontro ancora più dinamico e spettacolare.