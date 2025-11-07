0

Le modalità di My Hero Academia: All's Justice sono al centro di un nuovo trailer

Il nuovo trailer di My Hero Academia: All's Justice ci offre una panoramica della modalità di gioco, dalla Storia alla Team Up Mission, dove esploreremo la città assieme agli altri eroi della Classe 1-A.

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di My Hero Academia: All's Justice, il picchiaduro 3D ispirato all'arco narrativo finale del celebre manga e anime di Kōhei Horikoshi. Il video offre una panoramica approfondita delle modalità di gioco, svelando contenuti e meccaniche inedite.

Nel filmato, il producer Aoba Miyazaki illustra nel dettaglio tutte le attività disponibili, dalla modalità Storia, che ripercorre le gesta di Izuku Midoriya e dei suoi compagni, alle Team Up Mission, in cui i giocatori potranno esplorare liberamente la città.

A spasso con gli eroi della Classe 1-A

Partendo proprio da quest'ultima, la modalità Team Up Mission consente di muoversi liberamente per la città e collaborare con gli altri studenti della Classe 1-A per completare missioni e sessioni di allenamento. Il tutto si svolge su una mappa di ampie dimensioni, ricca di personaggi da incontrare e collezionabili da scoprire.

La modalità Storia, invece, è proprio quello che vi aspettate: sarà possibile rivivere la battaglia finale My Hero Academia ma con il giocatore al centro dell'azione. Una volta completata la Team Up Mission, sarà possibile rigiocare le sequenze preferite grazie alla modalità Archive Battle, oppure scoprire nuovi contenuti tramite Hero's Diary. Quest'ultima offre un approfondimento sui membri della Classe 1-A, ognuno dei quali avrà una storia esclusiva e missioni dedicate.

My Hero Academia: All's Justice sarà disponibile a partire dal 6 febbraio per PS5, Xbox Series X|S e PC.

