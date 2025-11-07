I margini sulle vendite di Nintendo Switch 2 resteranno invariati, dice Shuntaro Furukawa

"Pertanto, al momento non ci aspettiamo che il recente aumento di prezzo dei materiali abbia un impatto rilevante sui margini di guadagno. Continueremo a impegnarci per mantenere lo stesso livello di redditività che abbiamo attualmente."

Nintendo Switch 2 vende moltissimo, ma chi è che lo compra? Nintendo ce lo dice

"Sebbene siamo consapevoli dell' aumento dei costi di diversi materiali , prevediamo anche che in alcune aree sarà possibile ottenere riduzioni dei costi per l'assemblaggio di Nintendo Switch 2 grazie ai continui sforzi di produzione su larga scala."

"Riteniamo che saremo in grado di mantenere l'attuale livello di redditività dell'hardware per il momento, a meno che non si verifichino cambiamenti significativi dettati da fattori esterni, come una variazione delle tariffe doganali o altri eventi imprevisti", ha spiegato Furukawa.

Il presidente Shuntaro Furukawa ha detto che i margini sulle vendite di Nintendo Switch 2 resteranno invariati nonostante l'aumento del costo di alcuni componenti, a meno che non si verifichino cambiamenti significativi dello scenario.

Una strategia efficace

A parte per il modello region locked giapponese, Nintendo Switch 2 non viene venduto in perdita: una strategia che la casa giapponese adotta ormai da alcune generazioni e che si è ovviamente rivelata vincente sotto il profilo degli incassi.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Peraltro l'attuale prezzo della console è stato probabilmente deciso anche sulla base di ciò che stava accadendo negli USA, così da tamponare l'eventuale introduzione di dazi che avrebbero potuto incidere in maniera importante su questi aspetti.