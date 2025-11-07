I margini sulle vendite di Nintendo Switch 2 resteranno invariati, dice Shuntaro Furukawa

Il presidente Shuntaro Furukawa ha detto che i margini sulle vendite di Nintendo Switch 2 resteranno invariati nonostante l'aumento del costo di alcuni componenti, a meno che non si verifichino cambiamenti significativi dello scenario.
"Riteniamo che saremo in grado di mantenere l'attuale livello di redditività dell'hardware per il momento, a meno che non si verifichino cambiamenti significativi dettati da fattori esterni, come una variazione delle tariffe doganali o altri eventi imprevisti", ha spiegato Furukawa.
"Sebbene siamo consapevoli dell'aumento dei costi di diversi materiali, prevediamo anche che in alcune aree sarà possibile ottenere riduzioni dei costi per l'assemblaggio di Nintendo Switch 2 grazie ai continui sforzi di produzione su larga scala."
"Pertanto, al momento non ci aspettiamo che il recente aumento di prezzo dei materiali abbia un impatto rilevante sui margini di guadagno. Continueremo a impegnarci per mantenere lo stesso livello di redditività che abbiamo attualmente."
Una strategia efficace
A parte per il modello region locked giapponese, Nintendo Switch 2 non viene venduto in perdita: una strategia che la casa giapponese adotta ormai da alcune generazioni e che si è ovviamente rivelata vincente sotto il profilo degli incassi.
Peraltro l'attuale prezzo della console è stato probabilmente deciso anche sulla base di ciò che stava accadendo negli USA, così da tamponare l'eventuale introduzione di dazi che avrebbero potuto incidere in maniera importante su questi aspetti.