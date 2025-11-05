Nintendo Switch 2 vende moltissimo, ma chi è che lo compra? Nintendo ce lo dice

Dietro questi risultati ci sono però delle persone che hanno deciso di investire i propri soldi sulla console. Chi sono queste persone? Nintendo ci dà una risposta grazie ai suoi dati ufficiali .

Le vendite di Nintendo Switch 2 sono notevoli, al punto che hanno superato anche le aspettative di Nintendo stessa. Questi 10,36 milioni di unità piazzate entro la fine di settembre 2025, ovvero in circa quattro mesi dal lancio, hanno reso la piattaforma "l'hardware Nintendo venduto più rapidamente fino ad oggi".

Chi ha comprato Nintendo Switch 2?

Secondo quanto indicato in una riunione finanziaria dal presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, l'84% degli acquirenti di Nintendo Switch 2 sono giocatori che già possedevano l'originale sistema da gioco Nintendo Switch.

La diapositiva ufficiale di Nintendo sulle vendite di Switch 2

Si tratta di una cosa alquanto scontata, potreste dire, tipica per molte piattaforme, ma c'è un dettaglio aggiuntivo interessante. Non sono solo i fan storici, ovveri quelli che comprano le console immediatamente al lancio, ad aver acquistato Nintendo Switch 2, ma un po' tutti i tipi di fan della grande N.

Possiamo infatti vedere tramite i dati ufficiali che i giocatori che hanno comprato Nintendo Switch 2 avevano acquistato la precedente console in diversi periodi. Ci sono utenti che l'hanno comprata nel 2017, 2018, 2019 e via dicendo, tutto sommato equamente divisi. Ci sono persino persone che hanno comprato Nintendo Switch nel 2024 o nel 2025 e poi a giugno sono passati a Switch 2, sebbene questi ultimi siano pochi rispetto agli altri.

Questo suggerisce che Nintendo Switch 2 è un successo presso diverse fasce di giocatori, compresa una piccola fetta di nuovi fan che hanno deciso di (ri)entrare nel mondo Nintendo saltando almeno una generazione.

Infine, nel caso vi chiediate se Nintendo Switch 1 sarà messa fuori produzione ora che tutti comprano Switch 2, ul presidente ha risposto.